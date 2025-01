Hugo Souza descarta gramado e aponta motivo para derrota do Corinthians contra o São Paulo

Capitão e titular do Corinthians pela primeira vez na temporada, Hugo Souza descartou as condições do gramado do Morumbis, que sofreu com as chuvas na tarde deste domingo (26), como um dos motivos para a derrota por 3 a 1 para o São Paulo.

- Gramado não atrapalhou, houve o atraso, mas água foi caindo, a água sustentou bem. Não podemos colocar culpa no gramado, se estava ruim pra nós, estava para eles, também - explicou o goleiro.

Na visão do goleiro, o Corinthians pecou pela falta de atenção, principalmente no início da segunda etapa, e não soube administrar a pressão de jogar atrás do placar fora de casa.

- Faltou a gente conseguir impor nosso jogo, posicionar com a bola, um pouco mais de refino técnico no técnico, um pouco mais de agressividade sem a bola e sofremos por este detalhe. Saímos derrotados. Agora levar de aprendizado, não podemos dar este mole, dar os detalhes ao adversário. Primeiro clássico do ano, espero que sirva de aprendizado para os próximos clássicos e para o restante do ano. A gente tem um time maduro suficiente para saber o que fez a gente perder hoje. Vamos continuar com a mesma pegada para buscar as vitórias, nosso time é muito bom - completou o goleiro do Corinthians.

Hugo Souza durante partida entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis, pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (29), contra a Ponte Preta, às 19h45 (de Brasília), fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.