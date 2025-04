Rafael opina sobre momento do São Paulo nas competições

Rafael avaliou o trabalho do São Paulo nas competições após a vitória por 2 a 0 contra o Libertad pela terceira rodada da Copa Libertadores. Após o jogo no Paraguai, o goleiro destacou que a chave do time está em olhar para os detalhes.

- A gente sabe que a Libertadores é um campeonato muito difícil de disputar. Difícil de jogar. A gente sabe que vão ser jogos assim como o de hoje: disputados, vencidos nos detalhes. Se a gente continuar jogando o que a gente vem jogando, a gente vai estar muito próximo da vitória - disse ao portal "Arquibancada Tricolor".

O Tricolor passou por alguns momentos de pressão recentemente. No início do Campeonato Brasileiro, acumulou quatro empates consecutivos, o que gerou algumas reações por parte da torcida.

Rafael destacou que entende que o time está jogando melhor e que a importância é "manter a consistência" pensando nas competições mais decisivas.

- A gente vem fazendo bons jogos, é um time muito consistente e isso é o principal, manter a consistência em campeonatos decisivos assim - completou.

Rafael tem sido destaque no Tricolor (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Rafael tem sido decisivo para o São Paulo na temporada

Rafael tem sido uma das peças fundamentais do São Paulo nesta temporada. Nos últimos três jogos, o goleiro realizou onze defesas. Destas, oito foram de chutes que surgiram de dentro da área.