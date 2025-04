Bastidores: vitória do São Paulo tem fala de Alisson e destaque para Cotia

O São Paulo viveu um clima de motivação nos bastidores da vitória sobre o Libertad, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O clube divulgou um vídeo com os bastidores na noite desta quinta-feira (23). A partida foi realizada no estádio Tigo La Huerta.

O registro mostra momentos do pré-jogo, lances da partida e o pós-jogo, mas alguns detalhes chamaram bastante atenção. Antes da bola rolar, o ambiente era de descontração. Na caixinha de som que costuma acompanhar o elenco, tocavam artistas de rap como Orochi, TZ da Coronel e MC Hariel.

No jogo, o domínio foi do Tricolor, com destaque para os talentos revelados em Cotia. Personagens como Matheus Alves e Lucas Ferreira, autor do primeiro gol, brilharam em campo.

Lances como o gol de André Silva e as defesas decisivas do goleiro Rafael também chamaram a atenção. O ponto alto ficou por conta dos discursos após a vitória. Em destaque nos bastidores, Alisson, uma das principais lideranças do elenco, valorizou os jovens da base, exaltou a humildade do grupo e deixou um recado claro: “pé no chão”.

- Vamos valorizar que mesmo diante as dificuldades conseguimos. Vamos dar parabéns aos moleques que começaram com a gente aí, pegaram Libertadores, Brasileiro, a personalidade que vocês estão tendo, a humildade. Valorizar essa união, vamos conquistar coisas grandes, pé no chão, se respeitando e se ajudando - disse Alisson.

André Silva, autor do gol que fechou o placar, também discursou nos bastidores. O jogador assumiu a posição de Calleri após a lesão do argentino e seguiu uma linha parecida, se referindo ao São Paulo como "time de guerreiro".

- É um correndo pelo outro, time de guerreiro - destacou André.

O São Paulo venceu o Libertad por 2 a 0. Lucas Ferreira, cria de Cotia, e André Silva foram os autores dos gols. O resultado deixou o Tricolor em situação confortável na Copa Libertadores. Com a vitória, o São Paulo assumiu vantagem na tabela e passou a ter um caminho mais fácil rumo à classificação para as oitavas de final.

(Foto: Daniel Duarte / AFP)