São Paulo libera Igor Vinicius, e lateral acerta com o Santos

O lateral direito Igor Vinicius será reforço do Santos ainda nesta janela de transferências. O jogador, que pertence ao São Paulo, entrou em acordo e foi liberado pelo Tricolor, o que deixou o caminho livre para assinar com o Peixe e se transferir para o rival neste meio de ano.

O Santos já vinha monitorando a situação do jogador e, inicialmente, tinha a concorrência do Corinthians para fechar a contratação. A expectativa é que o jogador se apresente ao alvinegro praiano no mês de julho, após resolver a situação com o São Paulo. O contrato de Igor Vinicius com o Peixe será válido até o final de 2025.

A reportagem do Lance! já havia confirmado na terça-feira (17) que o Santos havia intensificado as conversas na intensão de fechar o acordo o mais rápido possível. O clube conseguiu contornar o cenário em que Igor Vinicius só se transferiria para a equipe no final do ano, quando seu contrato com o São Paulo chegaria ao fim.

O clube tentou uma renovação de contrato com Igor Vinicius até o final do ano que vem, mas não chegou a um acordo porque o lateral buscava novos ares. Do lado do São Paulo, a liberação antecipada abrirá um espaço na folha salarial do clube, o que é positivo para o balanço financeiro da equipe.

Igor Vinicius atuando pelo São Paulo. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Igor Vinícius pelo São Paulo

Igor Vinícius está somente atrás de Arboleda no ranking de jogadores com maior contrato pelo São Paulo. O atleta foi cedido pelo Ituano por empréstimo em 2019 e foi comprado no final daquele ano.

Neste ano, no entanto, perdeu espaço, principalmente após a chegada de Cédric Soares. Ao todo, foram apenas 14 jogos e uma assistência. No momento, o lateral se recupera de uma lombalgia, sem prazo de retorno.