Escrito por Vinicius Barbosa Harfush • Publicada em 12/11/2024 - 08:15 • São Paulo

Titular incontestável e referência no elenco do São Paulo, Lucas é uma das peças mais valorizadas pelo técnico Luis Zubeldía no elenco do Tricolor. E o apreço do treinador pelo meia é recíproco, como o próprio Lucas demonstrou em entrevista do Charla Podcast, no YouTube.

O camisa 7 exaltou o comportamento do treinador à beira do campo, que é marcado por sua vibração e exaltação durante as partidas. Porém, nos vestiários, Zubeldía mostrou uma característica que foi muito valorizada pelo meia e pelo elenco do clube, que é o conhecimento da história do São Paulo.

- Além de um grande treinador, é uma pessoa nota mil. É vibrante. O que impressionou quando ele chegou foi que ele conhecia toda a história do São Paulo. Ele entende a tradição do clube [...] é difícil você ver um gringo que entende bem e que veste a camisa mesmo - contou Lucas.

Lucas enfrentando o Athletico-PR no MorumBIS. Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Questionado se o São Paulo será o clube que ele vai se aposentar, Lucas afirmou que é sempre perguntado sobre isso, mas que prefere não pensar sobre. São mais dois anos de contrato firmados entre atleta e clube paulista.

- Enquanto eu estiver jogando em alto nível, eu quero jogar bola porque é o que eu amo fazer. Vamos ver se no final do contrato o São Paulo vai querer renovar mais um tempo... vai ser uma honra. Mas ainda tem muito tempo pela frente, espero poder jogar muito tempo em alto nível também - explicou na mesa do programa.

O jogador ainda lembrou de um momento inusitado vivido pelo treinador na comemoração contra o Athletico-PR, quando ele tomou cartão amarelo pela comemoração efusiva em campo, que envolveu um carrinho e pulos para dentro do gramado.

- Ele sempre vibra muito. No jogo do sábado, por exemplo, ele deu um carrinho. Fui correr para comemorar e vi ele passando no campo - completou.