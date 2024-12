São Paulo joga mal e perde para o Juventude por 2 a 1 no MorumBIS

Dando sequência a um fim de ano melancólico, o São Paulo se despediu do MorumBIS em 2024 com derrota para o Juventude por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 4, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time gaúcho foram marcados por Gabriel Taliari e Erick Farias, enquanto Luciano descontou para os donos da casa, todos no segundo tempo. Ao fim do jogo, o time foi vaiado por parte da torcida presente ao estádio.

Já classificado para a fase de grupos da Libertadores, o resultado não interferiu nos planos do São Paulo, que permanece na 6ª colocação, com 59 pontos. Já o Juventude foi a 45 pontos e afastou de vez o fantasma do rebaixamento, garantindo a permanência na primeira divisão em 2025.

Como foi o jogo

A primeira etapa foi marcada pelas dificuldades de ambas as equipes em construir jogadas ofensivas. O São Paulo assumiu o controle do jogo gradualmente, dominando a posse de bola, mas sem conseguir ameaçar o gol defendido por Gabriel.

A equipe apostou em bolas cruzadas na área, sem grande efetividade, além de um chute de média distância de Luciano. Embora o Tricolor tenha aumentado a pressão e controlado mais o jogo na parte final do primeiro tempo, as oportunidades reais de gol foram escassas.

O Juventude, consciente de que um empate era valioso na luta contra o rebaixamento, adotou uma postura defensiva, esperando uma oportunidade para um contra-ataque decisivo.

As melhores chances surgiram em finalizações de fora da área, com Lucas Barbosa e Nenê, que pararam em defesas seguras de Rafael.

O segundo tempo começou com o São Paulo mais ligado, tentando chegar mais ao gol do Juventude. Mas o time gaúcho conseguiu seguir à risca a cartilha do time visitante. Roubou uma bola no campo ofensivo, saiu no contra-ataque e marcou o primeiro gol do jogo com Gabriel Taliari, aos sete minutos da etapa final.

Lance de São Paulo x Juventude, no MorumBIS (Foto: Thiago Braga/Lance!)

O São Paulo tentou reagir rapidamente, mas deu espaço demais para os gaúchos, que aproveitaram. João Lucas avançou pela direita e cruzou. A bola passou por toda a área até encontrar Erick Farias, que se antecipou a Igor Vinícius e empurrou para o fundo do gol, fazendo 2 a 0 aos 16 minutos.

Na tentativa de mudar o jogo, Zubeldía trocou Erick por William Gomes, Alisson por Nestor e surpreendeu ao tirar o lateral esquerdo Patryck para a entrada do meio-campista Marcos Antônio. Recuando Luiz Gustavo para a linha de defesa e passando a ter mais jogadores do meio para frente.

A ousadia deu certo. William Gomes avançou pela esquerda e cruzou para Luciano desviar e diminuir o placar aos 32 minutos. O gol renovou o ânimo dos donos da casa, que partiram para cima.

O time enfim pressionou a equipe gaúcha, mas a pontaria não ajudou. O Juventude soube fazer o tempo passar para sair de São Paulo com a vitória e a permanência na Série A.

O que vem pela frente

Na última rodada, o São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, às 16h, no estádio Nilton Santos. Enquanto isso, o Juventude recebe o Cruzeiro, no Alfredo Jaconi, no mesmo horário.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X JUVENTUDE

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Gabriel Taliari, 7' e Erick Farias, 16'/2ºT (JUV); Luciano,

🟨 Cartões amarelos: Lucas Barbosa (JUV)

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Alan Franco e Patryck (Marcos Antônio); Luiz Gustavo (Sabino), Alisson (Rodrigo Nestor), Lucas, Erick (William Gomes) e Luciano; André Silva.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Marcelinho), Erick Farias e Gabriel Taliari (Gilberto).