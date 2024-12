A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela com as datas-base do Campeonato Paulista 2024 e a rodada de estreia está agendada para o dia 15 de janeiro, uma quarta-feira. Porém, o São Paulo ainda não sabe quando fará sua estreia na competição, até então marcada contra a Inter de Limeira. O duelo entre as equipes está sem data por conta da indefinição no calendário do Tricolor no começo de 2025.

O início da próxima temporada colocará o São Paulo nas disputas do Paulistão e da pré-temporada nos Estados Unidos ao mesmo tempo, o que causará um choque de datas no começo de janeiro. O estadual do próximo ano teve suas datas antecipadas por conta das alterações feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no calendário, que dará uma pausa durante a disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho do próximo ano.

Sorteio Paulistão 2025 aconteceu em novembro. (Foto: João Loureiro/Ag. Paulistão)

O Tricolor fará dois jogos na FC Series, competição que ocorrerá em solo norte-americano, diante do Cruzeiro e do Flamengo. A partida contra os mineiros será no dia 15 de janeiro, mesma data de estreia do Paulistão. O segundo jogo está marcado para o dia 19, que também é uma das datas-base divulgadas pela FPF para a segunda rodada do estadual. Neste dia, está previsto o confronto contra o Botafogo-SP.

A primeira partida pós disputa da FC Series e com o calendário "livre" deve ser contra o Gurani. O jogo contra o Bugre está marcado para acontecer no dia 22 de janeiro, quarta-feira, no MorumBis. No total, o São Paulo tem garantidas 12 datas na competição com a fase de grupos.

As quartas de final e as semis serão, mais uma vez, em jogo único e estão agendadas para 1º e 9º de março. Uma eventual final - essa disputada em dois jogos - colocaria o São Paulo em campo nos dias 16 de março, domingo, e dia 27 de março, uma quinta-feira.