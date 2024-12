O elenco do São Paulo ganhou um bom reforço no treinamento da equipe na manhã desta terça-feira (3) no CT da Barra Funda. O volante Pablo Maia foi liberado pelo departamento médico do Tricolo e fez sua primeira atividade na transição física desde a grave lesão muscular que sofreu em abril.

O meia participou de um trabalho de fortalecimento muscular ainda separado do restante do elenco, mas a transição já é a última etapa antes da reintegração de Maia com o elenco do São Paulo, quando já poderá fazer os treinos com bola.

O elenco são-paulino tem apenas mais uma semana de atividades antes do fim da temporada 2024, que encerrará com os confrontos diante de Juventude, nesta quarta-feira (4), e contra o Botafogo no domingo (8). A bola rola às 18h no MorumBis para o confronto contra os gaúchos.

Pablo Maia, volante do São Paulo, comemora gol pela equipe. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

Por isso, Pablo Maia estenderá sua estadia no CT da Barra Funda antes de tirar o período de férias. Diferente do estante do elenco, o volante permanece na transição física até o dia 18 de dezembro. Segundo o São Paulo, a ideia é tê-lo nas melhores condições possíveis para a pré-temporada de 2025, nos Estados Unidos, que marcará a abertura dos trabalhos do elenco principal.

Em paralelo, o time tem a disputa do Paulistão 2024, que iniciará enquanto o Tricolor estiver em território norte-americano. A diretoria Tricolor trabalha para definir quando poderá repôr os dois jogos que têm choque de datas, mas não há nenhum planejamento definido.

Pablo Maia pode retornar aos gramados de forma oficial contra o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, cerca de um mês e meio depois do seu retorno aos treinamentos. Além do time mineiro, o Tricolor enfrenta o Flamengo no seu segundo jogo da FC Series, também nos EUA. Após o dia 18, o meia se reapresenta normalmente com os companheiros de time na primeira semana de janeiro, ainda sem data exata.

Preparação para enfrentar o Juventude

Além da notícia do retorno de Pablo Maia, a terça-feira também foi marcada pelo último treino do elenco são-paulino antes do duelo contra o Juventude pela 37ª rodada do Brasileirão. Partida será disputada nesta quarta no MorumBis, no último encontro do time com a torcida em casa em 2024.

Na atividade, o técnico Luis Zubeldía iniciou com uma ativação física da equipe no gramado. Na sequência, Na sequência, Luis Zubeldía propôs um trabalho técnico. O treinador argentino tem algumas possibilidade de mudança no onze inicial para a partida.

Isso porque após o duelo contra o Grêmio, no domingo, Zubeldía não descartou a possibilidade de dar chances a jogadores reservas na partida. Há também a chance de promover a entrada de jogadores que retornaram de lesão e ainda não reestrearam, como Arboleda na zaga, ou de dar continuidade para a evolução de peças recuperadas, como é o caso do meia Alisson, que retornou aos gramados há três partidas e tem ganhado minutagem nas rodadas finais.

A lateral esquerda segue como um ponto crítico de dúvida. Rafinha foi o escolhido para improvisar na posição, assim como aconteceu com o zagueiro Sabino e o meia Liziero. Patryck Lanza, lateral canhoto de origem, se recuperou da lesão, mas não ganhou chances no time titular e tem sido opção para sair do banco ao longo dos 90 minutos, como aconteceu diante do Grêmio.

Outro nome da posição é Welington, que pode ter seu último encontro com a torcida tricolor na quarta-feira contra o Juventude. O lateral de 23 anos já acertou sua saída após o fim da temporada para o Southampton, da Inglaterra. O atleta não atua desde o meio de outubro, na vitória do São Paulo por 3 x 0 contra o Vasco.

O lateral retomou os treinamentos, mas ainda não há uma confirmação sobre sua reestreia ou não. Outros nomes que são dúvidas para a partida são do centroavante Calleri, que ficou de fora dos últimos três jogos por dores na coxa esquerda e Michel Araújo, que retornou de lesão, mas sentiu incômodo no tornozelo. Gallopo, Jamal Lewis e Liziero também estão lesionados e ficam fora.