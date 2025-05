São Paulo define situações de Pablo Maia e Arboleda para Libertadores

O São Paulo embarcou para Lima, no Peru, neste domingo (4) com Pablo Maia e Arboleda relacionados. O elenco treinou na parte da manhã, no CT da Barra Funda, e saiu direto rumo ao palco da partida de terça-feira (6), contra o Alianza Lima.

A principal surpresa foi quanto ao retorno de Pablo Maia. Em fevereiro, passou por uma cirurgia no tornozelo após sofrer uma lesão ligamentar. Antes, a previsão era que o jogador retornasse somente após a pausa para o Mundial de Clubes. A recuperação do volante surpreendeu e agora volta a ser relacionado meses antes do previsto.

Quanto a Arboleda, a presença do zagueiro havia sido confirmada por Luis Zubeldía após o último jogo do Tricolor, contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O equatoriano perdeu cinco partidas após apresentar um quadro de sobrecarga muscular e agora está pronto para voltar a jogar.

O retorno da dupla alivia bastante o departamento médido do São Paulo. Lucas Moura retornou também na última rodada. Agora, o time ainda aguarda a volta de Igor Vinícius, Oscar, Luiz Gustavo, Calleri e Henrique Carmo. Calleri é o que mais preocupa. Após passar por cirurgia no LCA, deve retornar somente na próxima temporada.

Arboleda embarcou com o elenco do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela Libertadores

O São Paulo enfrenta o Alianza Lima pela quarta rodada da Copa Libertadores nesta terça-feira (6). O jogo será no Peru, às 19h (de Brasília).

O Tricolor é lider do grupo D, com sete pontos. Com um ponto de diferença, está o Libertad na segunda colocação. O Alianza é o terceiro, com quatro. Ou seja, a vitória do Tricolor é essencial para assegurar a liderança e facilitar o caminho pensando na classificação.