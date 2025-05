Árbitro de Alianza Lima e São Paulo tem denúncia por fraude

O São Paulo conheceu a escala de arbitragem para o jogo válido pela quarta rodada da Copa Libertadores, que acontece nesta terça-feira (6) em Lima, no Peru. O elenco viaja neste domingo (4) para o país.

No apito, estará o uruguaio Andrés Matonte. O árbitro, credenciado pela FIFA, esteve em partidas como a semifinal do Mundial de Clubes de 2024, entre Real Madrid e Al-Ahly, e em uma das rodadas da Copa do Mundo de 2022, na vitória da Croácia contra o Canadá.

O histórico de Andrés chama atenção por algumas polêmicas. Inclusive, chegou a ser acusado judicialmente de fraude no passado. O caso aconteceu em 2021. Na época, foi denunciado por fraude pelo Ministério Público de seu país natal, o Uruguai.

O alvo principal tinha sido seu irmão, Roberto Matonte, que segundo a imprensa local, abordava pessoas com ideias de investimentos, pedindo empréstimos com a promessa de ir quitando mensalmente, com juros. Andrés foi apontado como um dos aliciadores deste esquema.

Os primeiros pagamentos foram feitos, mas cessados a partir de outubro de 2021. Na defesa do irmão do juiz, foi alegado um problema envolvendo o Banco Central e o Banco República uruguaios. Mais tarde, foi descoberto que os depósitos nunca foram confirmados - e que uma das empresas listadas por Roberto também não existia.

André Matonte já teve envolvimento em denúncia na justiça (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Escala completa de arbitragem para Alianza Lima x São Paulo

Além da figura polêmica de André Matonte no apito, a Conmebol divulgou a escala completa para a quarta rodada da Copa Libertadores. Nicolas Taran e Carlos Barreiro serão os assistentes. Andrés Cunha é quem comanda a cabine da arbitragem de vídeo.

O São Paulo é lider do grupo D, com sete pontos. Com um ponto de diferença, está o Libertad na segunda colocação. O Alianza é o terceiro, com quatro. Ou seja, a vitória do Tricolor é essencial para assegurar a liderança e facilitar o caminho pensando na classificação.