São Paulo provoca Corinthians após ‘vitória dupla’ no Majestoso

O São Paulo viveu um final de semana dos 'sonhos' contra o Corinthians. No sábado (25), o Tricolor bateu o rival por 3 a 2, no Pacaembu, e conquistou o título da Copinha, e no domingo (26), o elenco profissional venceu o Majestoso por 3 a 1, no Morumbis, pelo Paulistão.

Nas redes sociais, o São Paulo fez questão de cutucar os rivais utilizando um 'clichê' muito popular nos lados do Parque São Jorge. Em todo aniversário da capital paulista, o Corinthians parabeniza a cidade com uma frase criada por Juca Kfouri em seu livro "Corinthians: Paixão e Glória", de 1996: "O grande problema de São Paulo é não se chamar Corinthians".

Aproveitando que o aniversário da capital foi no final de semana marcado por vitórias do Tricolor no clássico contra o rival, o clube usou as redes sociais e brincou com a frase tão falada pelos torcedores do Corinthians: "Seu único defeito é não ter Majestoso...".

Veja a publicação do São Paulo

Boa fase

A vitória no clássico coloca o Tricolor como um dos times com a maior autoestima da capital neste momento da temporada. Após pré-temporada nos EUA, a equipe de Zubeldía disputou três jogos no Paulistão, um empate com o Botafogo-SP e vitórias sobre Guarani e Corinthians.

São Paulo venceu o primeiro Majestoso da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Enquanto isso, Corinthians e Palmeiras perderam pela primeira vez no torneio em jogos deste final de semana. Enquanto os comandados de Ramón Díaz sucumbiram diante do Tricolor, a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Novorizontino por 2 a 1, no sábado (25), na Arena Barueri.

Com um jogo a menos, o São Paulo possui 78% de aproveitamento no Paulistão, o melhor do torneio estadual. O Tricolor volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (29), no Pacaembu, contra a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília).