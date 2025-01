Craques do São Paulo vão ao delírio com cavadinhas de Ryan Francisco; veja reações

Os dois gols que classificaram o São Paulo na noite de terça-feira (21) na {Copinha} geraram grandes repercussões nas redes sociais. O atacante Ryan Francisco deu duas cavadinhas nas cobranças e a comemoração "tirando onda" viralizou em posts e vídeos. Entre aqueles que compartilharam o momento, estão craques do São Paulo, que compartilharam nas redes sociais.

Lucas Moura publicou uma sequência de stories assistindo o jogo ao lado da esposa, Larissa Saad, e do filho, Miguel. O que mais chamou a atenção foi a reação do garoto, que gritou e correu enquanto comemorava os dois gols do atacante.

O camisa 9 são-paulino é o artilheiro da Copinha. (Foto: Victor Monteiro/Ag. Paulistão)

Nas redes sociais, um vídeo também mostra o atacante Luciano, artilheiro do São Paulo em 2024, impressionado com a decisão do camisa 9 do sub-20 bater os pênaltis com tanta personalidade. "Ele cavou de novo", exclamou o jogador enquanto assistia ao lance.

Pablo Maia, cria de Cotia, postou no seu Instagram uma homenagem ao jogador e deus os parabéns pelos gols e pela classificação. Outros jogadores que estão atualmente na base do Tricolor também viralizaram após vídeos que mostram as comemorações no CT de Cotia.

Os jogadores assistiram à partida do alojamento da base do clube e, no momento do segundo gol, os vídeos flagraram os atletas correndo pelos corredores e celebrando a classificação. Outros também publicaram vídeos bem-humorados usando filtros do Instagram com o rosto de Ryan Francisco.

Para a tristeza da torcida tricolor, o camisa 9 está fora da final de sábado. Ele recebeu um cartão amarelo na partida contra o Criciúma e, pelo regulamento, está suspenso da decisão. O jogo acontecerá no Pacaembu e marca a reinauguração do estádio após o longo período de reformas e modernização.

Veja a reação dos jogadores do São Paulo à Ryan Francisco

A felicidade do Luciano em ver o Ryan Francisco: "Ele cavou de novo!!" pic.twitter.com/tjPIu4dIBG — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) January 22, 2025

E A BASE, VEM COMO?



OS MADE IN COTIA, COMEMORANDO A CAVADA DO RYAN FRANCISCO, É SENSACIONAL 🇾🇪 pic.twitter.com/5bJ7FsfPJR — Junior Bastos (@JuniorTBastos) January 22, 2025