Copinha: Corinthians vence o Grêmio e vai enfrentar o São Paulo na final

Atual campeão e maior vencedor da Copinha com 11 títulos, o Corinthians está mais uma vez na decisão do torneio. O Timão venceu o Grêmio nesta quarta-feira, 22, por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Bahia logo no início da partida. O time gaúcho tentou chegar ao empate, mas uma expulsão para cada time no início do segundo tempo impediu a reação do Grêmio.

O Corinthians agora terá um Majestoso e vai enfrentar o São Paulo na decisão. O Tricolor conseguiu a classificação após vencer o Criciúma de virada, por 2 a 1 na terça-feira, 21. A final da Copinha será no próximo sábado, 25, e voltará a ser disputada no Pacaembu após cinco anos. A partida será disputa com torcida única do São Paulo, que fez melhor campanha no torneio.

Como foi o jogo

O Grêmio começou o jogo buscando o ataque e criou a primeira chance logo no início, mas Jeferson parou em uma boa defesa de Kauê. No entanto, aos oito minutos, foi o Corinthians quem abriu o placar: após cobrança de escanteio pela esquerda de Denner, Bahia subiu livre e cabeceou no canto para marcar.

A partida manteve um ritmo lento, com o Grêmio levando perigo principalmente nas bolas paradas. Gabriel Mec, em um cruzamento da esquerda, cabeceou para mais uma defesa de Kauê, e Jeferson quase marcou um gol olímpico, mas o goleiro corintiano estava atento e evitou.

Nos acréscimos, Victor Dourado teve uma grande oportunidade de ampliar para o Corinthians, mas a bola acabou explodindo no peito do arqueiro gremista, impedindo o segundo gol do Timão.

Jogando praticamente em casa, o Corinthians recomeçou a partida pressionando o time gaúcho. Mas aos 11 minutos, Luiz Fernando chegou atrasado e deu um pisão em Kaick, que lhe rendeu o cartão vermelho após revisão do VAR. Só que o Grêmio não conseguiu aproveitar a vantagem. Sete minutos depois, o zagueiro Luis Eduardo impediu um ataque promissor do Corinthians, levou o segundo amarelo e também foi expulso.

O time gaúcho tentou uma pressão final, mas sem sucesso. Corinthians se segurou e garantiu a presença na final do próximo sábado, quando será disputado o Majestoso contra o São Paulo.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X CORINTHIANS

SEMIFINAL - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 22/1/2025 - 17h

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

🥅 Gols: Bahia, aos 8' do 1º T (COR)

🟨 Cartões amarelos: (Luis Eduardo (GRE), Victor Dourado (COR)

🔴 Cartão vermelho: Luiz Fernando (COR); Luis Eduardo (GRE)

🟨 Árbitro: Guilherme Nunes de Santana

🚩 Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Felipe Camargo Moraes

🏁VAR: Ilbert Estevam da Silva

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Fernando Daitx)

Ygor; Smiley, Luis Eduardo, Viery e Wesley; Araújo, Kaick e Hiago; Tiago, Jeferson e Gabriel Mec.

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Pellegrin, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Dourado, Thomas e Dieguinho; Nícollas e Gui Negão.