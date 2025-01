Do Palmeiras ao São Paulo: Ryan Francisco jogou com Endrick na infância

Ryan Francisco, de 18 anos, principal destaque do São Paulo nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, já passou pelo rival Palmeiras quando dava seus primeiros chutes no futebol. O atacante fez o caminho inverso de Endrick, atualmente no Real Madrid, que acabou dispensado do Tricolor e "pulou o muro" para o rival paulista. Os dois, aliás, jogaram juntos na infância.

E foi justamente por disputar vaga naquela "geração do bilhão" do Verdão, que também tinha Luis Guilherme (West Ham), Luighi e Figueiredo, ainda no Sub-13, que Ryan Francisco deixou o clube alviverde em que estava desde o Sub-11, devido à grande concorrência da época

Após deixar o Palmeiras, o atacante atuou pelo Ska Brasil, de Santana de Parnaíba, time de Edmilson, em 2020 e 2021, disputando o Paulista Sub-15. Já no ano seguinte, em 2022, foi para o Sub-17 do São Paulo, onde vem se destacando com frequência. Foi peça fundamental na conquista da Copa do Brasil Sub-20 no ano passado, justamente contra o rival, e brilha jogo a jogo nesta Copinha, com 10 gols até aqui.

Multa rescisória e contrato

Com contrato até 2028 no Tricolor, Ryan Francisco tem multa rescisória de 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões, na cotação atual). Além de destaque da Copinha, o garoto estreou pelos profissionais do São Paulo em 2024, na última rodada do Brasileirão, diante do Botafogo.

Na última segunda-feira (20), fez sua segunda partida pelo time principal, diante do Botafogo-SP, pelo Paulistão, atuando por 68 minutos. A partida, inclusive, foi um dia antes da classificação para a final da Copinha, quando marcou dois gols de pênalti.

