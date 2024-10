São Paulo faz contas no Brasileirão para salvar o ano em campo e nas finanças

São Paulo luta para alcançar metas de 2024







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 16:55 • São Paulo (SP)

O São Paulo busca uma vaga direta para a Libertadores de 2025. Com as eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil, em duelo contra o Atlético Mineiro, e da Libertadores, quando foi derrotado pelo Botafogo, restou apenas o Brasileirão na temporada do Tricolor.



Além do orgulho de ir bem na principal competição nacional, o São Paulo também coloca as fichas na reta final do Brasileirão para conseguir atingir as metas orçamentárias para este ano estabelecidas pelo Conselho Deliberativo do Tricolor.

Metas

Em dezembro do ano passado, foi definida a meta orçamentária do São Paulo para 2024. Mesmo com a euforia pelo título da Copa do Brasil, a diretoria do Tricolor definiu metas conservadoras para o ano.

Para alcançar um equilíbrio financeiro, a meta do São Paulo em 2024 era chegar à final do Campeonato Paulista, às quartas de final da Libertadores e Copa do Brasil, além de terminar o Brasileirão até a sexta colocação.

São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores Foto: Marcello Zambrana/AGIF



O Tricolor alcançou o objetivo na Copa do Brasil. Mesmo com a amarga eliminação contra o Atlético Mineiro, o São Paulo arrecadou R$ 10,1 milhões em premiações cedidas pela CBF durante a campanha no torneio.



A história se repete na Libertadores. O São Paulo somou R$ 38 milhões pelos resultados conquistados na fase de grupos do torneio continental e nas oitavas de final. Por pouco o Tricolor não lucrou mais R$ 12 milhões, valor da premiação para o semifinalista, mas perdeu a vaga nos pênaltis para o Botafogo

Prejuízo

Se nas copas o São Paulo fez o dever de casa, não se pode dizer o mesmo no Campeonato Paulista. Treinado por Thiago Carpini, o Tricolor parou nas quartas de final da competição estadual após ser eliminado nos pênaltis pelo Novorizontino em pleno Morumbis.

Brasileirão

Atualmente, o São Paulo ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. A equipe de Zubeldía tem 47 pontos, um a mais que o sexto lugar Internacional, que possui um jogo a menos.



O Tricolor faz uma campanha regular neste segundo turno. Em dez partidas foram cinco vitórias e outras cinco derrotas. Em um campeonato com altos e baixos, o São Paulo busca uma sequência positiva para diminuir o prejuízo causado pelo Paulistão.



Em 2023, o sexto colocado do Brasileirão conquistou uma premiação de R$ 35 milhões. Se o São Paulo alcançar a quarta posição do torneio, além de garantir uma vaga direta na próxima Libertadores, o clube também pode arrecadar cerca de R$ 40 milhões, valor da compensação no ano passado.



Pensando nisso, o São Paulo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (16), às 21h45, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida é a terceira em uma sequência de cinco jogos longe do Morumbis, um momento crítico para o clube no Campeonato Brasileiro.