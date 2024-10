São Paulo estreia novo uniforme em duelo contra o Vasco

São Paulo vai usar o terceiro uniforme em duelo contra o Vasco







Publicada em 16/10/2024 - 12:28

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, com uma novidade. O Tricolor vai estrear sua terceira camisa no duelo contra os cariocas. Lançado em agosto, o uniforme faz alusão a torcida e possui elementos que relembram a relação com fãs.

A camisa é preta com manchas vermelhas que parecem fumaça. O efeito visual é em homenagem à já tradicional recepção da torcida ao ônibus do São Paulo, que é sempre acompanhada por sinalizadores.



São Paulo busca manter aproveitamento em meio a sequência ‘fora de casa’



Na gola, a camisa mantém as três cores da equipe. O uniforme tem duas inscrições que orgulham os são-paulinos: na frente, está escrito “O mais querido” e atrás há a frase “Torcida que conduz”.

(Divulgação/São Paulo FC)

Aprovação



Diferentes de outros times ao redor do mundo, no São Paulo é necessária uma aprovação para a utilização de uma camisa alternativa. No estatuto do clube, os uniformes que fogem do padrão das tradicionais precisam passar por votação no Conselho Deliberativo.



Em setembro, o órgão aprovou a utilização do uniforme com ampla maioria, foram 91,09% votos a favor da camisa. O anúncio foi feito através do presidente Julio Casares, que em suas redes sociais, valorizou a novidade. “É a primeira vez que a diretoria do nosso Tricolor faz tal homenagem. Nada mais justo”, disse o mandatário são-paulino.



➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Desafio

O São Paulo tem a missão de ter uma estreia com vitória. O clube treinado por Zubeldía ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos a menos do quarto, o Flamengo. A partida contra os cariocas será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.