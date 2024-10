Jogo do São Paulo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Vasco pela 30ª rodada Campeonato Brasileiro, em jogo adiantado devido aos jogos da Copa do Brasil no final de semana. Pelo primeiro turno da competição, o Tricolor do Morumbi acabou sendo derrotado pelo placar de 4 a 1. A partida terá início a partir das 21h45, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do Premiere.

Depois de vitória do Vasco no primeiro turno, o São Paulo volta a jogar contra a equipe carioca pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após perder sua última partida antes da data Fifa para a equipe do Cuiabá, fora de casa, por 2 a 0. A equipe paulista tem somente o Brasileirão para disputar atualmente e tem um retrospecto meio instável na competição. Quinto colocado com 49 pontos, o Tricolor tem três derrotas e duas vitórias em seus últimos cinco jogos pelo campeonato.

Já o Vasco empatou seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, pelo placar de 1 a 1. Nos últimos cinco jogos da equipe, o Gigante da Colina soma três empates, uma vitória e uma derrota, ocupando a décima posição, com 37 pontos somados. Além disso, o time carioca ainda está vivo na Copa do Brasil e acabou perdendo seu jogo de ida das semifinais contra o Atlético-MG, por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre São Paulo e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vasco

Brasileirão Série A - 30ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16 de outubro, 21h45

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações prováveis de São Paulo e Vasco

São Paulo

Rafael, Rafinha, Ruan (Ferraresi), Sabino, Wellington (Jamal Lewis); Luiz Gustavo, Bobadilla; Wellington Rato, Luciano, Lucas; Calleri - Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques: Arboleda e André Silva (Suspensos); Patryck Lanza, Pablo Maia e Alisson (Lesionados).

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor, Lucas Piton; Mateus Carvalho, Hugo Moura, Maxime Domínguez; Emerson Rodríguez, Jean David (Payet), Pablo Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: Souza (Suspenso); Paulinho, Adson e David (Lesionados).