São Paulo busca manter aproveitamento em meio a sequência ‘fora de casa’

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 16/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo encara o Vasco da Gama nesta quarta-feira, às 21h45, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo o mandante do jogo, o Tricolor vai atuar longe do Morumbis. O estádio é palco da turnê do Bruno Mars na capital paulista, e a partida será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.



As apresentações do cantor fizeram o São Paulo marcar o duelo contra o Corinthians, no dia 27 de setembro, em Brasília. O Tricolor venceu o clássico por 3 a 1, mas foi o primeiro de uma série de cinco jogos que o clube paulista vai atuar distante de seus domínios.



Contra o Vasco, São Paulo tenta repetir caminho rumo ao G4



O último compromisso da equipe de Zubeldía desde então foi na derrota por 2 a 0 contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Depois do Vasco, os próximos jogos serão contra Criciúma e Bahia, ambos como visitante.



O São Paulo luta por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O time ocupa a quinta posição na tabela com 47 pontos e sonha em ultrapassar o Flamengo, quarto colocado com 51 pontos e uma partida a menos. A necessidade de vitórias até o fim do campeonato acende um alerta sobre a distância do Morumbis.

Alçapão



Em seu estádio, o Tricolor disputou 14 partidas pelo Brasileirão, venceu dez vezes, empatou dois jogos e foi derrotado em três oportunidades. O São Paulo é o quinto melhor mandante da competição.



A relação do torcedor com o Morumbis também é um fator a se destacar. A média de público nos jogos do São Paulo disputados no estádio é de 46 mil pagantes.



Fora de casa



Como visitante, o Tricolor possui uma campanha mediana. O time disputou 14 partidas, venceu quatro, empatou três e foi derrotada sete vezes. O São Paulo é o oitavo colocado nesse quesito. O desempenho não é dos piores, mas preocupa em comparação com os números do Flamengo, que é a terceira melhor equipe atuando longe de casa.

A volta



O próximo compromisso do São Paulo no Morumbis será apenas no dia 13 de novembro, mais de um mês longe de seu torcedor, quando a equipe encara o Athletico Paranaense, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.