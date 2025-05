Bahia avalia compra de Rodrigo Nestor junto ao São Paulo

O Bahia estuda um acordo com o São Paulo para viabilizar a compra de Rodrigo Nestor. O Lance! confirmou que a negociação está condicionada a uma cláusula obrigatória prevista no contrato do meia, vinculada ao cumprimento de uma meta.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

No caso, a cláusula é acionada se ele atuar em 25 jogos. Emprestado ao Bahia desde o início do ano, Nestor disputou 19 até o momento. A meta é considerada praticamente certa de ser alcançada. O jogador é avaliado como uma boa opção para o meio-campo e mantém ótima relação com o técnico Rogério Ceni, construída desde os tempos de São Paulo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Não há especificação se as partidas precisam ser como titular ou reserva. Apesar da cláusula de compra obrigatória, o principal ponto em discussão são os valores envolvidos. Rodrigo Nestor é avaliado em cerca de R$ 30 milhões. A questão entre o São Paulo e o Bahia é a negociação da forma de pagamento. No caso, o Grupo City quer estudar opções de parcelamento.

continua após a publicidade

Rodrigo Nestor é bem-visto por Rogério Ceni (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

São Paulo tem meta de vendas

Mesmo com a cláusula de compra obrigatória atrelada à meta, a única preocupação do São Paulo é financeira. O clube estabeleceu como meta arrecadar R$ 170 milhões com a venda de jogadores em 2025. Nestor seria parte desse montante.

Revelado na base do São Paulo, estreou no time profissional em 2020. Em cinco temporadas, disputou 219 jogos e marcou 12 gols. O mais importante foi o que garantiu ao clube o título inédito da Copa do Brasil, em 2023, contra o Flamengo.