São Paulo consolida defesa e se prepara para reencontro com o Palmeiras

Vivendo seu melhor momento na temporada, o São Paulo chega para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 17h30, na Arena Barueri, com uma invencibilidade de 12 partidas, sendo cinco vitórias e sete empates. Desde a derrota para o próprio rival alviverde, na semifinal do Campeonato Paulista, o Tricolor não perdeu mais e viu sua defesa se transformar em um dos pilares da equipe comandada por Luis Zubeldía.

Após aquele revés no estadual, o São Paulo disputou 12 jogos e sofreu apenas oito gols, melhorando seus índices defensivos em comparação ao início do ano. O time passou a ceder mais finalizações aos adversários — subindo de 12,3 para 14,2 por jogo —, mas se tornou muito mais eficiente, precisando de 21,4 finalizações para sofrer um gol, contra os 14,5 antes da semifinal do Paulistão. Essa solidez tem sido construída não só pelo bom momento dos zagueiros Arboleda e Alan Franco, mas também pelas alternativas propostas pelo técnico argentino.

Zubeldía tem adotado formações com linha de três zagueiros e apostado na dobradinha entre Ferraresi e Cédric Soares pelo lado direito, o que trouxe maior segurança defensiva. Embora Ferraresi atue originalmente como zagueiro, sua atuação como lateral, com apoio de Cédric, tem fortalecido a marcação, especialmente nos jogos fora de casa.

Na Copa Libertadores, esse sistema tem funcionado com eficiência. Em quatro partidas disputadas, o São Paulo não sofreu gols em três — todas fora de casa. A única vez em que foi vazado ocorreu no empate por 2 a 2 com o Alianza Lima, no MorumBis. Com apenas dois gols sofridos, o Tricolor divide com outras seis equipes o posto de segunda melhor defesa da competição continental em 2025.

Ao todo, o São Paulo já disputou 26 jogos nesta temporada e sofreu apenas 22 gols, média inferior a um por partida. Os números são reforçados por 7,5 interceptações por jogo e 3,3 posses ganhas no último terço, índices que demonstram o equilíbrio entre solidez defensiva e pressão no campo adversário.

Agora, o desafio do São Paulo será justamente contra o último algoz: o Palmeiras. E o time pode ter reforços importantes para o clássico. Fora dos gramados há mais de um mês, Oscar ainda é dúvida. O meio-campista fez sua última partida em 2 de abril, diante do Talleres, na Argentina, pela fase de grupos da Libertadores. Desde então, realiza tratamento por conta de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

Enquanto aguarda a definição sobre Oscar, o técnico Luis Zubeldía ganha reforços importantes para a sequência da temporada. Lucas Moura, Pablo Maia e Arboleda, que também vinham desfalcando a equipe, voltam a ficar à disposição.

Os três foram relacionados para o confronto contra o Alianza Lima, embora apenas Lucas tenha sido utilizado, entrando no segundo tempo. Pablo Maia está recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, enquanto Arboleda superou uma sobrecarga muscular na coxa esquerda.

Com nove pontos em sete jogos, o São Paulo precisa pontuar para se aproximar do G4, grupo dos times que se classifica para a Libertadores do próximo ano.