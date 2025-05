Talleres e Libertad empatam sem gols, e São Paulo encaminha classificação na Libertadores

Talleres e Libertad empataram sem gols na noite desta quinta-feira (8), no Estádio Mario Kempes, na Argentina, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o resultado, o São Paulo segue na ponta do grupo D, com três pontos de vantagem para o segundo colocado.

Com isso, a equipe comandada por Luis Zubeldía precisa de apenas um ponto nas duas últimas rodadas, ambas no Morumbis, para garantir a classificação. O Tricolor encara o Libertad no dia 14 e encerra a fase de grupos contra o Talleres, no dia 27.

Mandante, o Talleres dominou as ações da partida, com 13 finalizações contra apenas 5 do Libertad, que tentou explorar os contra-ataques. Apesar do número reduzido de cartões, o jogo foi travado por muitas faltas, que interromperam o ritmo da partida.

Nos minutos finais, o Libertad teve a melhor chance para sair com a vitória ao chegar em superioridade numérica no ataque, mas desperdiçou na finalização.

Apesar do São Paulo estar com a mão na vaga, todas os times do grupo, incluindo o lanterna Talleres, possuem chance de classificação.

São Paulo comemora gol contra o Allianz Lima (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Escalações de Talleres e Libertad

TALLERES (Técnico: Levisman)

Burrai; Benavídez, Fernández, Portillo e Navarro; Portilla, Galarza e Riveros; Botta, Girotti e Bustos.

LIBERTAD (Técnico: Aquino)

Morinigo; Ramírez, Viera, Giménez e Espinoza; Caballero, Campuzano e Sanabria; Fretes Lugo, Fernandez e Santa Cruz.