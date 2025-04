São Paulo lucra valor milionário com shows do Stray Kids no Morumbis

O Morumbis recebeu dois shows da banda sul-coreana Stray Kids neste final de semana. O Lance! apurou que o São Paulo lucrou cerca de R$ 5,5 milhões com os dois dias de evento.

Em fevereiro, o Tricolor já havia arrecadado R$ 3 milhões com as apresentações da cantora Shakira. Ambos os eventos fazem parte do contrato exclusivo firmado com a produtora Live Nation, assinado no fim de 2023 e com validade de cinco anos.

Pelo acordo, o São Paulo tem participação direta em ações de marketing ligadas aos shows, o que garante ao clube uma fonte de receita.

Neste ano, o calendário de shows no Morumbis segue movimentado. No dia 8, o estádio será palco da apresentação do Linkin Park. Já no dia 15 de novembro, quem se apresenta é a cantora pop Dua Lipa, na qual os ingressos começaram a ser vendidos no início desta semana.

Para encerrar o calendário de eventos, a banda inglesa Oasis fará dois shows consecutivos nos dias 22 e 23 de novembro.

São Paulo recebeu show de banda de K-pop no final de semana (Foto: Divulgação/ Stray Kids)

São Paulo pode perder o estádio em alguma data?

Neste ano, o São Paulo já precisou adaptar sua agenda esportiva por conta dos shows no Morumbis. Durante a fase de grupos do Campeonato Paulista, o clube mandou dois jogos em Brasília para liberar o estádio para os shows da cantora Shakira.

Na estreia do Brasileirão, a diretoria solicitou à CBF a antecipação da partida contra o Sport em um dia, justamente para manter o confronto em casa, justamente pelo Stray Kids.

A única preocupação em relação ao calendário, até o momento, envolve o primeiro show da nova sequência de eventos. O Linkin Park se apresentará no estádio no dia 8 de novembro, véspera da data prevista para a final da Copa do Brasil.

Caso o Tricolor avance à decisão e tenha o direito de decidir em casa, o show pode se tornar um obstáculo logístico. Até agora, nenhum outro compromisso do time deve ser afetado pelas datas dos shows.