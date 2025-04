São Paulo se reapresenta e atualiza situação de Luiz Gustavo

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira (7) e atualizou a situação médica de Luiz Gustavo, que segue internado no Hospital Albert Einstein com um quadro de tromboembolismo pulmonar.

O clube informou que o volante segue com seu tratamento e deve passar por novas avaliações. Clinicamente bem, o Tricolor destacou que tanto a equipe médica do hospital quanto profissionais do clube estão acompanhando ao caso.

Quanto ao restante do elenco, o time se apresentou no CT da Barra Funda após o empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe se prepara para o jogo de quinta-feira (10), contra o Allianza Lima e não deve folgar nenhum dia.

Os jogadores com mais minutos em campo participaram de um circuito de exercícios regenerativos na academia. Os demais foram ao gramado. Foi feito um trabalho de aquecimento, com exercícios de mobilidade, fundamentos técnicos e ativação, além de uma prática com posse de bola.

Os atletas envolvidos também foram submetidos a trabalhos intermitentes, com tiros de corrida orientados pelos preparadores físicos.

O São Paulo enfrenta o Alianza Lima nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbis, pela Libertadores. Na sequência, o time segue a preparação para o confronto de domingo (13), também em casa, contra o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

O São Paulo também atualizou a situação de Oscar, Pablo Maia e Lucas Moura. O trio ainda não foi a campo e, nesta segunda-feira, seguiu em tratamento com a fisioterapia, realizando atividades na parte interna do CT da Barra Funda.