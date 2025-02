Estrela da base do São Paulo passa por cirurgia no joelho

Hugo, que se destacou pelo São Paulo na Copinha, passou por uma cirurgia no joelho na noite de quarta-feira (19). O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na final da competição, na qual o Tricolor foi campeão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! São Paulo

O atleta publicou nas suas redes sociais uma imagem após passar o procedimento, que aparenta ter sido concluído com sucesso.

O jogador deve perder o restante da temporada. Aos 21 anos, Hugo estava entrando na mira do elenco profissional após bom desempenho na competição.

➡️Entenda a questão dos atrasos de pagamentos do São Paulo citada por Lucas Moura

Hugo chamou atenção do profissional do São Paulo

Inclusive, Hugo estava na lista de Luis Zubeldía entre os jogadores da base do São Paulo que começariam a ser relacionados para o Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Sua estreia pelo profissional aconteceu no primeiro jogo do São Paulo pelo Paulistão nesta temporada 2025. O volante foi titular contra o Botafogo-SP. Na época, o elenco profissional estava passando por uma pré-temporada nos Estados Unidos.

Hugo havia sido emprestado pelo SKA Brasil. O contrato acabaria no final de janeiro, mas o volante chamou atenção do São Paulo, e o Tricolor comprou 80% dos seus direitos econômicos por R$ 400 mil.