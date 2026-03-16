Sabino fala da pressão de jogar no São Paulo e comemora liderança: 'Vamos viver o momento'

Autor do primeiro gol do São Paulo contra o RB Bragantino, o de empate do duelo na noite deste domingo (15), em Bragança Paulista, o zagueiro Sabino celebrou o bom momento do Tricolor, que é o líder do Campeonato Brasileiro e com distância de três pontos para o Palmeiras, vice-líder da competição. O jogo terminou com virada tricolor, por 2 a 1.

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O jogador falou do peso de defender a camisa do Tricolor e também sobre os momentos ruins que já passou no futebol, que refletem em sua vida dentro de casa, como relatou.

- É muita felicidade. Se vocês pudessem ter um dia de atleta quando perde, minha esposa é uma guerreirinha. Quando eu perco o jogo, eu não quero falar com ela, não quero brincar com meus filhos. Muitas vezes o torcedor acha que quando você erra, te critica, te xinga, te julga, mas só nós sabemos o peso que é não estar fazendo bons jogos com a camisa do São Paulo - disse Sabino, após a vitória.

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A pressão em atuar no São Paulo é grande e, para o jogador, é importante viver e celebrar este momento de paz, principalmente após meses conturbados em 2025 e no início de 2026.

- Uma coisa é você fazer com outras camisas, mas com o camisa do São Paulo a pressão é muito grande. Então o mesmo peso que você tem quando você está bem, quando você está mal você também é muito cobrado. Vamos viver o momento, o momento é agora. O campeonato é muito longo, mas o momento é para ser vivido com muita felicidade, porque nós já passamos muita coisa nesse clube desde o começo do ano - completou Sabino.

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O São Paulo terá uma semana com dois jogos difíceis. O primeiro será contra Atlético-MG, na quarta-feira (18), em Belo Horizonte, e no sábado (21), contra o Palmeiras, no Morumbis.

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Foto: Joisel Amaral/AGIF

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