São Paulo e Cruzeiro testam seus craques pela primeira vez em jogo em Orlando, nos EUA

O primeiro jogo das equipes brasileiras no FC Series 2025 coloca frente a frente duas equipes que investiram em nomes de peso no Mercado da Bola até aqui. O São Paulo, mais contido, tem Oscar como grande nome, enquanto o Cruzeiro atuou forte na janela e já apresentou atletas diferenciados como Dudu, ex-Palmeiras, Gabigol e Fabrício Bruno, dupla ex-Flamengo, e Fagner, do Corinthians. O jogo será o primeiro teste dos craques em seus novos clubes e em suas novas formas de jogar.

➡️ São Paulo: Oscar mira ser o grande nome da janela e estreia contra ‘concorrentes’

Do lado são-paulino, as novidades são em menor número e o torcedor tricolor deve ver os dois novos jogadores contratados estreando na noite desta quarta-feira (15). Além de Oscar, meia que é cotado como a principal chegada no clube, o lateral Enzo Díaz, que veio do River Plate, também foi apresentado, treinou com o grupo desde o último fim de semana e está apto a entrar em campo.

O argentino de 29 anos chega com status de titularidade devido à escassez que Zubeldía enfrenta na posição. O jovem Patryck Lanza, de 21 anos, é a outra opção. Do lado direito, por enquanto, o São Paulo não repôs a saída de Rafinha.

Oscar treina com o elenco do São Paulo nos EUA. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

De acordo com a imprensa que cobre o Tricolor nos EUA durante a pré-temporada, o treinador argentino deve levar a campo dois times diferentes em cada um dos tempos, do goleiro ao atacante. Isso dará uma dimensão ao torcedor de como cada atleta chega para a temporada 2025 e esclarecer ao técnico suas preferências para usar nos jogos oficiais do ano daqui em diante.

➡️ Sonho do filho e busca por idolatria: o que fez Oscar escolher o São Paulo

Todos os setores geram alguma dúvida. Na zaga, Alan Franco e Ruan Tressoldi terminaram 2024 em alta, mas Arboleda se recuperou de lesão e terá um início de ano importante para tentar reestabelecer o nível que a torcida se acostumou a ver em campo. No meio, os volantes Alisson e Pablo Maia se recuperaram 100% das lesões - o primeiro desde o fim de 2024, vale ressaltar - e geram concorrência em um setor que tem outros nomes à disposição, como Luiz Gustavo, Bobadilla, Marco Antônio e Santi Longo.

Na frente, Oscar mexe com as estruturas do time, mas alguns nomes queridos pelo técnico e pela torcida ainda são vistos como peças difíceis de serem tiradas do time, a exemplo de Lucas, Calleri e Luciano. Outros, como os jovens William Gomes e Rodriguinho, vão em busca de surpreender e dar uma dor de cabeça boa para o técnico. O ataque ainda tem os pontas Ferreira e Erick e o centroavante André Silva.

➡️ Copinha: São Paulo consegue vitória magra, bate o Juventude e está nas oitavas

O técnico Fernando Diniz, no Cruzeiro, terá a oportunidade de montar o seu elenco "do zero", já que teve o período de férias e início de pré-temporada para desenhar no campo a equipe que ajudou a montar nesta janela. Após terminar 2024 em baixa, sem vaga na Libertadores, a expectativa é para entender como o treinador montará sua escalação, principalmente na parte ofensiva.

Dudu treina com o elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Isso porque os nomes que chegam agora se juntam a um setor que já foi fortalecido anteriormente e conta com Matheus Pereira, Kaio Jorge, Dinenno, Lautaro Díaz, entre outros. O time deve manter uma base do que foi visto no ano passado, mas Diniz deve promover estreias na partida de logo mais.

➡️ Esposa revela bastidores da saída de Dudu do Palmeiras e detona Leila Pereira

Repórteres que cobrem a Raposa in loco nos EUA, informam que Diniz fez trabalhos contemplando todos os aspectos, técnicos e táticos, e testou diferentes formações em campo. O Cruzeiro fez suas sessões de treino em Bradenton, cidade a quase 200 km de Orlando, onde acontecerá a partida. O jogo será no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City. Além do São Paulo, a Raposa fará um clássico com o Atlético Mineiro no dia 18 de janeiro.