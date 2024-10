F1: GP de São Paulo anuncia exibição especial em tributo a Senna

Responsáveis por uma das parcerias de maior sucesso na história da Fórmula 1, a McLaren e a Honda decidiram unir forças mais uma vez para uma homenagem ao eterno ídolo brasileiro e do mundo do automobilismo, Ayrton Senna. A ação, intitulada como “Senna Sempre“, vai acontecer durante o fim de semana do GP de São Paulo, que será realizado entre os dias 01 e 03 de novembro.

Os torcedores que estiverem presentes no autódromo de Interlagos terão a oportunidade de ver de perto o icônico modelo MP4/5B da McLaren, carro com o qual Senna conquistou o segundo título da carreira, em 1990. Ao som do tema da vitória, música que embalou os triunfos do paulistano, o bólido vermelho e branco dará uma volta na pista. Embora a organização do evento garanta que o piloto responsável por assumir o volante já tenha sido definido, fez mistério e não revelou o nome — algo que só deve acontecer no momento da apresentação.

Depois de completar o giro pelo traçado, o MP4/5B ficará estacionado próximo à área dos boxes, onde será colocado em exibição para o público na arquibancada e, de maneira mais especial, para quem tiver acesso ao local. A iniciativa acontece para celebrar a trajetória vitoriosa e o legado inesquecível que Ayrton deixou não só para os brasileiros, mas também para todos os fãs do esporte a motor, mesmo após 30 anos de sua morte.

Senna conquistou os campeonatos de 1988, 1990 e 1991, em todos vestindo as cores da escuderia inglesa e com o carro equipado com os motores da Honda. A parceria entre a McLaren e a montadora japonesa rendeu 44 vitórias em 80 corridas disputadas, entrando para a história como uma época de extremo domínio na F1.

O GP de São Paulo será a 21ª etapa da temporada 2024, marcada pelo equilíbrio em todas as corridas e a disputa entre Max Verstappen e Lando Norris pelo título do Mundial de Pilotos. Antes, porém, a classe rainha ainda viaja para Austin e também Cidade do México.

A Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.