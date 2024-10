São Paulo e Vasco se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro (Foto: Thomaz Marostegan/Guarani F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 17:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) reconsiderou a decisão e autorizou a realização da partida entre São Paulo e Vasco com ambas as torcidas. A Polícia de Campinas garantiu que o jogo terá reforço da capital.

O Vasco poderia jogar contra o São Paulo, fora de casa, sem a presença da torcida. Isso porque a partida corria o risco de não ter o contingente adequado para a realização com ambas as torcidas.

- O jogo de volta seria no Morumbis e depois em Brasília. Infelizmente, o jogo será em Campinas por escolha do São Paulo. O Ministério Público do Estado de São Paulo oficiou a CBF determinando que seja com torcida única. Olha o problema que a CBF criou. O Vasco pode ter que jogar fora do seu estádio, sem a presença dos seus torcedores, por uma alteração de data que não deu causa - disse o advogado do Vasco, Pedro Moreira, em sessão no STJD.

São Paulo e Vasco se enfrentam longe do Morumbis em razão do local não ficar pronto a tempo para a realização da partida. O Tricolor paulista vai trocar o gramado após o cantor Bruno Mars se apresentar no estádio em seis datas.

Ministério Público autorizou São Paulo x Vasco com duas torcidas (Foto: Reprodução/Ministério Público do Estado de São Paulo)

O jogo entre São Paulo e Vasco, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, será no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, a casa do Guarani. A bola rola na próxima quarta-feira (16), às 21h45. No primeiro turno, o Cruz-Maltino goleou o Tricolor por 4 a 1.