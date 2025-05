São Paulo derrota o Palmeiras em clássico de golaços pelo Brasileirão Feminino

O São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a 1, na noite deste sábado (3), na Arena Barueri, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão Feminino. Dudinha e Karla Alves, no apagar das luzes, marcaram para o Tricolor, enquanto Andressinha anotou para a equipe mandante.

continua após a publicidade

+ Escalação: Palmeiras terá Veiga e outras novidades contra o Vasco

Com o resultado, o time comandado por Thiago Viana chegou aos 17 pontos e alcançou o Palmeiras na tabela de classificação, mas segue atrás nos critérios de desempate — 21 gols marcados contra 18. A Ferroviária, com 20 pontos, lidera a competição.

Como foi o jogo?

O Palmeiras dominou os minutos iniciais da partida na Arena Barueri e criou boas oportunidades para abrir o placar. Aos poucos, o São Paulo passou a equilibrar as ações e afastou o perigo da meta defendida pela goleira Carlinha.

continua após a publicidade

Com espaço para contra-atacar, o Tricolor soube explorar as brechas deixadas pela defesa adversária e passou a chegar com frequência à intermediária ofensiva. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Dudinha acertou um belo chute e abriu o placar. O Verdão até tentou uma pressão nos minutos finais da etapa, mas sem sucesso.

+ Seleção Brasileira inicia com vitória no Sul-Americano Feminino Sub-17

Apesar da primeira chance da segunda etapa ter sido do São Paulo, o Palmeiras controlou a maior parte do confronto na sequência. Com a necessidade de buscar o empate, a técnica Camilla Orlando promoveu duas mudanças na equipe, que reagiu.

continua após a publicidade

Aos 34 minutos, Andressinha acertou uma linda cobrança de falta no ângulo direito e deixou tudo igual para as Palestrinas. Nos acréscimos, porém, Karla Alves aproveitou uma sobra na entrada da área e garantiu a vitória do Tricolor. Placar final: 2 a 1 São Paulo.

Jogadoras do São Paulo comemoram gol contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Brasileirão Feminino (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que vem por ai?

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira, pela estreia no Paulistão. O Palmeiras encara o Realidade Jovem, às 20h (de Brasília), fora de casa. Já o São Paulo, enfrenta o Santos, às 21h, no Canindé.