São Paulo define situação de Lucas Moura para jogo contra o Libertad pela Libertadores

O São Paulo definiu a situação de Lucas Moura para o jogo que acontece nesta quarta-feira (23) contra o Libertad pela Copa Libertadores. O veterano ainda não está recuperado e não deve embarcar com o restante do elenco para o confronto.

O São Paulo treinou na parte da manhã e viaja na tarde desta terça-feira (22) para Assunção, no Paraguai, onde será o palco da partida. Havia uma esperança quanto a um possível retorno de Lucas Moura, até mesmo por parte do jogador, mas o Tricolor adota cautela.

Lucas Moura se lesionou na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O Lance! apurou que o meia segue sem uma previsão de retorno, Lucas desfalcou sete jogos, mas tem marcado presença nos duelos que acontecem no Morumbis para apoiar o elenco. O atleta segue em trabalhos com a fisioterapia no gramado.

Lucas Moura trabalha no gramado com a fisioterapia (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo tem lista de desfalques para jogo contra o Libertad

Lucas Moura não será a única ausência para o jogo contra o Libertad. Arboleda, Oscar, Pablo Maia e Henrique seguem no Reffis. Luiz Gustavo visitou os companheiros no treino desta terça, mas ainda não pode voltar a treinar. Calleri passará por cirurgia na quarta-feira (24) para a correção da ruptura no ligamento cruzado do joelho.