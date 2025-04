Quanto vale Ferreirinha? Veja evolução do valor do atacante do São Paulo

O atacante Ferreirinha, do São Paulo, tem sido um dos nomes mais comentados do futebol brasileiro nas últimas semanas. Desde que o ex-jogador e apresentador Craque Neto prometeu aparecer de tanga na Band caso o atleta marcasse 10 gols no ano, o camisa 11 parece ter engrenado de vez com a camisa tricolor.

Neste domingo (20), Ferreirinha balançou as redes no clássico contra o Santos e chegou ao seu quinto gol em quatro jogos desde a polêmica declaração de Neto, feita no dia 10 de abril. A sequência goleadora reacendeu a expectativa sobre o potencial do atacante, que ainda busca se consolidar como titular absoluto do time.

📈 Evolução no mercado

Atualmente, Ferreirinha é avaliado em 6 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt — o que equivale a aproximadamente R$ 39,8 milhões, considerando a cotação atual do euro.

A oscilação do valor de mercado do jogador nos últimos anos reflete bem os altos e baixos da sua trajetória. Revelado pelo Grêmio, o atacante teve seu auge em 2021, mas sofreu com lesões e perda de espaço na equipe gaúcha.

💰 Confira a evolução do valor de mercado de Ferreirinha:

🔹 2020 (Grêmio) – € 800 mil

🔹 2021 (Grêmio) – € 9 milhões

🔹 2022 (Grêmio) – € 6 milhões

🔹 2023 (Grêmio) – € 5 milhões

🔹 2024 (São Paulo) – € 6 milhões

🔹 2025 (São Paulo) – € 6 milhões

Apesar de ainda não ter atingido novamente o valor máximo da carreira, Ferreirinha parece estar no caminho certo. Se mantiver o desempenho, pode valorizar ainda mais no mercado — e, quem sabe, forçar o Craque Neto a cumprir sua promessa ao vivo na TV.

