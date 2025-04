Após vencer clássico, São Paulo encara sequência fora de casa

Após vencer o Santos por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e afastar a crise que pairava sobre o Morumbi, o São Paulo terá uma semana cheia para tentar manter o embalo.

As próximas duas partidas do Tricolor serão fora de casa. Na quarta-feira (23), às 21h30, a equipe enfrenta o Libertad-PAR, no Estádio Tigo La Huerta, pela fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto é decisivo na briga por uma vaga nas oitavas de final. Atualmente, o São Paulo ocupa a segunda colocação do Grupo D, atrás justamente do adversário paraguaio.

No sábado, o Tricolor volta a campo para encarar o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sequência do Brasileirão. Na tabela, o São Paulo aparece na 10ª colocação, com sete pontos conquistados.

A delegação retorna à capital paulista logo após o compromisso no Nordeste, encerrando uma semana intensa, marcada por uma logística ajustada com voos fretados para minimizar o desgaste dos jogadores.

Vitória do São Paulo contra o Santos diminui pressão em Zubeldía

Pressionado no cargo após uma sequência de resultados ruins, a vitória no clássico deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía. Em coletiva após o fim do jogo, o treinador comemorou o resultado e a atuação da equipe.

– A necessidade de ganhar estava acima de tudo e era um clássico, com atmosfera muito bonita. Fico com o grande primeiro tempo que fizemos e com a grande atitude do segundo, o famoso ‘saber sofrer para poder ganhar’. E em termos gerais, hoje cumprimos com o que tínhamos de fazer, entregar uma vitória, uma partida vibrante aos torcedores – disse o treinador.

O treinador também comentou sobre críticas que tem enfrentado, principalmente após a demissão do técnico Dorival Júnior na Seleção Brasileira e a sombra que ela criou sobre seu trabalho.

– É um tema redundante no futebol mundial, não é algo pessoal. Acontece, o futebol está assim (...) O que quero falar é: nós, o staff, jogadores, dirigentes, todas as áreas, creio que estamos atravessando uma ética profissional. Estudei jornalismo por três anos e a matéria que mais me chamava atenção dentro das 40 era ética profissional. Consistia em certas normas, certos valores e princípios para executar bem. Então, hoje ganhamos apesar da pressão que pode ter nos jogadores, em nós, na ansiedade do torcedor que é entendível, futebol é paixão - finaliza.