São Paulo rescinde contrato com patrocinador; entenda

O São Paulo confirmou, por meio de nota oficial, a rescisão do contrato com a Viva Sorte, até então uma das patrocinadoras do clube. A marca não esteve estampada na camisa tricolor na vitória sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo apuração do Lance!, o encerramento da parceria ocorreu devido a um conflito de interesses com a Superbet, patrocinadora máster do São Paulo. A Viva Sorte lançou recentemente sua própria casa de apostas, o que violaria o contrato de exclusividade que o clube mantém com a Superbet no segmento. O acordo impede o Tricolor de exibir marcas concorrentes do mesmo setor.

- O São Paulo Futebol Clube informa que o contrato de patrocínio com a empresa Viva Sorte, que estampa nos uniformes do Clube a marca “Viva Tricolor”, está rescindido a partir de hoje (17/4). Como efeitos imediatos, a marca deixará de ser veiculada na camisa do Clube, bem como será cessada a exploração de outras propriedades cedidas, que eram objeto da relação. O SPFC adotará as medidas necessárias para preservar seus interesses e implementar seus direitos decorrentes do fim da parceria - disse o clube em nota oficial.

A empresa chegou ao Tricolor em agosto do ano passado para estampar os ombros das camisas oficiais de jogo e de treino. O contrato tinha validade até o fim de 2026.

Viva Sorte já não apareceu mais na camisa do São Paulo contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Valores e possível processo do São Paulo

O contrato previa o pagamento de R$ 45 milhões, dos quais o São Paulo recebeu inicialmente R$7,8 milhões, segundo o site Poder360.

A expectativa era arrecadar R$ 18,6 milhões por ano, com pagamentos parcelados. O clube não descarta acionar a Justiça em razão da rescisão.