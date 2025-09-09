São Paulo define programação para sequência de jogos após Data Fifa
Equipe terá sete partidas em 22 dias, incluindo compromissos pelo Brasileirão e Libertadores
O elenco do São Paulo se reapresenta nesta terça-feira (09), com foco na sequência da temporada. A equipe inicia a última semana de preparação para os confrontos contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e a LDU, pela Conmebol Libertadores.
O São Paulo busca uma regularidade maior no Brasileirão. Ao todo, ocupa a 7ª colocação com 32 pontos em 22 jogos. A equipe conquistou oito vitórias, empatou oito vezes e sofreu seis derrotas, marcando 26 gols e sofrendo 23, o que resulta em um saldo positivo de apenas 3 gols. A equipe vem de derrota para o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa.
Outro torneio importante para o Tricolor após a data Fifa é a Libertadores, com o confronto entre São Paulo e LDU. O jogo de ida será no dia 18, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. A partida de volta acontece no Morumbi, no dia 25, também às 19h (de Brasília). Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre River Plate e Palmeiras.
Assim, o Tricolor definiu o planejamento da semana com foco na preparação física e recuperação dos atletas (lesionados). Nesta segunda-feira (08), foi programado um treino exclusivo para atletas em recuperação, às 10 horas, no SuperCT.
A partir desta terça-feira (09), os trabalhos passam a ser coletivos, sempre no SuperCT, com treinos às 17 horas na terça e sábado, e às 10 horas nos dias de quarta, quinta e sexta-feira.
Sequência de jogos
A equipe abre a série diante do Botafogo, no dia 14 de setembro, antes de encarar a LDU em Quito, no dia 18, pelo jogo de ida das quartas de final. Na sequência, o Tricolor visita o Santos no dia 21 e recebe os equatorianos no Morumbi, no dia 25.
Pelo Campeonato Brasileiro, encara o Ceará em casa, no dia 29, o Fortaleza fora, em 2 de outubro, e fecha a dura sequência no clássico contra o Palmeiras, no dia 5, também no Morumbi. Ou seja, serão 7 jogos em 22 dias, entre 14 de setembro e 5 de outubro.
- São Paulo x Botafogo - 14/09
- LDU x São Paulo - 18/09
- Santos x São Paulo - 21/09
- São Paulo x LDU - 25/09
- São Paulo x Ceará - 29/09
- Fortaleza x São Paulo 02/10
- São Paulo x Palmeiras - 05/10
Veja quem são os lesionados do São Paulo e suas situações
O time lida com uma extensa lista de jogadores no departamento médico, cada um em estágios diferentes de recuperação. Enquanto nomes como Oscar e Luiz Gustavo seguem sem previsão de retorno, Arboleda aparece como o caso mais adiantado e com maiores chances de voltar aos gramados em breve.
Os machucados são: Alisson (treina com elenco e faz complementos), André Silva (no Reffis Plus), Arboleda (com elenco e preparação física), Calleri (corridas e fisioterapia), Lucas (no Reffis Plus), Luiz Gustavo (com elenco, sem impacto), Marcos Antônio (corridas e fisioterapia), Oscar (corridas e fisioterapia), Ryan Francisco (no Reffis Plus).
Veja a programação
Domingo (07)
Livre
Segunda-feira (08)
10 horas
Treino somente para atletas em recuperação
SuperCT
Terça-feira (09)
17 horas
Treino
SuperCT
Quarta-feira (10)
10 horas
Treino
SuperCT
Quinta-feira (11)
10 horas
Treino
SuperCT
Sexta-feira (12)
10 horas
Treino
SuperCT
Sábado (13)
17 horas
Treino
SuperCT
Domingo (14)
17h30
São Paulo x Botafogo
