Ingressos de São Paulo x LDU: veja preços e onde comprar

O São Paulo abrirá a venda de ingressos para o jogo contra a LDU, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores, neste sábado (6). Os ingressos serão liberados primeiramente para quem é sócio torcedor. A partir do dia 14 de setembro, o Tricolor Paulista liberará as vendas para o público-geral. O jogo será no dia 25 de setembro, no Morumbis, às 19h (de Brasília). Uma semana antes, a equipe viaja para o Equador. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

continua após a publicidade

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

São Paulo se classificou no Morumbis para as quartas de final(Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc)

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x LDU

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo > R$ 150 / R$ 75 ½ entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 250 / R$ 125 ½

Arquibancada Leste Lacta> R$ 300 / R$ 150 ½

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 300 / R$ 150 ½

continua após a publicidade

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 350 / R$ 175 ½

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 500 / R$ 250 ½

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 800 / R$ 400 ½

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 800 / R$ 400 ½

CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 500 / R$ 250 ½

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 500 / R$ 250 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 10h de 05/09 até às 15h de 25/09 em spfcticket.net > R$ 1.000

Prévia do jogo

O São Paulo se classificou após eliminar o Atlético Nacional no Morumbis. Na Copa Libertadores, o time está invicto este ano. Exatamente uma semana antes, o time de Crespo viaja ao Equador, para disputar a partida de ida contra a LDU. A decisão será em casa, diante a torcida.

continua após a publicidade

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.