Ingressos de São Paulo x Botafogo estão à venda: veja preços e onde comprar

Tricolor volta a jogar após pausa da Data Fifa

imagem cameraSão Paulo e Botafogo se enfrentam no domingo ((Foto: Marlon Costa/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/09/2025
13:35
O São Paulo abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo que acontece no próximo domingo, dia 14 de setembro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno do Tricolor após a pausa da Data Fifa. As vendas acontecem somente online, por meio do site SPFC Ticket.

Vale destacar que a biometria se tornou obrigatória no estádio do Morumbis. Quem ainda não tem o cadastro, deve fazer para acessar o estádio. Quem fez nos outros jogos, não precisa mais.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

botafogo sao paulo
São Paulo e Botafogo se reencontram no Morumbis neste segundo turno (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja os valores dos ingressos para São Paulo x Botafogo

ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ½ entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ½
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ½
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ½

CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ½
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ½
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ½
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ½

CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ½
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ½

CAMAROTES
A compra deve ser feita direto com os camarotes.

CAMAROTE DOS ÍDOLOS
Os ingressos para o Camarote dos Ídolos serão vendidos diretamente na plataforma do Camarote.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC
A partir das 10h de 11/09 até às 13h30 de 14/09 em spfcticket.net > R$ 300

Como chegar ao Morumbis?

O Morumbi está situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 1, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Veja as principais opções de transporte para chegar ao estádio:

Metrô

A estação mais próxima é a São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), localizada a aproximadamente 1,4 km do estádio, o que equivale a uma caminhada de 15 a 20 minutos. Essa é uma das formas mais práticas de chegar ao Morumbi.

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem a região, como as que passam pela Avenida Giovanni Gronchi e pela Avenida Jorge João Saad, com paradas próximas ao estádio.

Carro

Para quem vai de carro, o estádio oferece poucas opções de estacionamento ao redor, então recomenda-se chegar cedo. Estacionamentos privados na Avenida Jorge João Saad e na Avenida Giovanni Gronchi são boas alternativas.

