São Paulo define plano com Oscar após meia ir para o sacrifício

Oscar foi a principal novidade do São Paulo na estreia da Libertadores contra o Talleres. O meia era dúvida após sofrer uma lesão leve na coxa esquerda, que o tirou da partida contra o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. Titular na Argentina, deixou o gramado do estádio Mario Alberto Kempes por volta dos 20 minutos do segundo tempo, após voltar a sentir dores.

O Lance! apurou que a substituição estava previamente programada. Alguns prazos de recuperação foram antecipados por decisão do próprio jogador, que fez questão de estar em campo na estreia da Libertadores. Uma nova reavaliação está marcada para esta sexta-feira (4).

O elenco folgou na quinta-feira, após retornar ao Brasil em voo fretado durante a madrugada, logo após o jogo. A reapresentação está marcada para as 9h30, no CT da Barra Funda. A partir daí, o clube terá um panorama mais claro sobre a situação clínica de Oscar.

A avaliação dará também uma resposta sobre o jogo de domingo (6). O Tricolor joga contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Oscar pode ganhar folga, a sua escalação ainda está sendo avaliada pela comissão técnica.

Oscar falou sobre situação após jogo contra o Talleres (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Oscar assumiu que jogou no sacrifício

Oscar comentou sua situação física e sobre as dores que sentiu na coxa durante a partida. O meia afirmou que já tinha esses minutos programados, justamente para evitar um problema maior.

- Tive pouco tempo de recuperação da minha lesão. Lógico que estava treinando, dei meu melhor ali. A gente já tinha programado os minutos de jogo já. Está tudo certo. Consegui jogar, jogar bem e ajudar com a vitória também - explicou Oscar.