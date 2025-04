Como fica Zubeldía no São Paulo? Entenda cenário após vitória na Libertadores

A situação de Luis Zubeldía ficou um pouco mais tranquila após a vitória do São Paulo na estreia da Copa Libertadores. O treinador não corria risco de demissão iminente, mas uma pressão era certa. O trabalho do técnico deve seguir normalmente.

Segundo o Lance! apurou, existe respaldo dos jogadores no trabalho do treinador. Contra o Talleres, uma cena explicitou isso e chamou atenção. Quando Alisson marcou o gol que deu os três pontos para o time, o jogador foi comemorar nos braços do treinador, que estava na beira do gramado.

As críticas da torcida se intensificaram após o empate sem gols contra o Sport no Morumbis. Na ocasião, o treinador deixou o campo sob fortes vaias e ofensas. O Tricolor volta a jogar no domingo contra o Atlético, na Arena MRV. Como antecipado pelo 'UOL', não tem risco de Zubeldía cair, mesmo com um resultado ruim.

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, tem cargo assegurado (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Zubeldía atinge marca histórica na Libertadores

Luis Zubeldía atingiu uma marca história na Copa Libertadores. Essa é a segunda vez que o São Paulo chega a dez jogos sem perder. A outra vez que isso aconteceu foi em 1992. Por coincidência, no ano em que o Tricolor foi campeão pela primeira vez.

O time está a somente um jogo da maior sequência invicta. Em 1974, chegou a onze partidas sem perder no continental.