Conmebol investiga gestos racistas de torcedores do Talleres contra torcida do São Paulo

A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para investigar os gestos racistas de torcedores do Talleres direcionados à torcida do São Paulo na noite dessa quarta-feira (2). Durante o jogo de estreia dos times na Copa Libertadores, que terminou com vitória brasileira por 1 a 0 no Estádio Mario Alberto Kempes, torcedores argentinos imitaram macacos para torcedores do Tricolor.

O Lance! entrou em contato com a entidade, que confirmou que está abrindo um procedimento chamado "processo disciplinar" para investigar o caso e determinar possíveis punições. A Conmebol também afirmou que "isso faz parte de uma política firme contra o racismo, a discriminação e a violência, que a Conmebol vem promovendo por meio de uma grande campanha".

Ainda de acordo com a entidade, esses atos terão uma resposta rigorosa, seguindo as sanções previstas no regulamento, que vão de aplicação de multas até jogos sem presença da torcida em mandos de campo da equipe infratora.

O que aconteceu entre torcedores do Talleres e São Paulo

O vídeo do caso de racismo que circulou nas redes sociais foi gravado por um tricolor presente no setor direcionado à torcida visitante. No registro, torcedores argentinos fizeram gestos de cunho racista e obscenos.

Antes da estreia da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou um protocolo antirracismo. A medida de conscientização contou com participação dos atletas e da arbitragem. Os anúncios no estádio acontecerão nos jogos da fase de grupos da competição.

