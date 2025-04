São Paulo: Zubeldía abre o jogo sobre situação e retorno de Lucas Moura

Luis Zubeldía abriu o jogo sobre a situação de Lucas Moura e prazo de retorno do jogador ao elenco do São Paulo. Lucas está afastado desde a semifinal contra o Palmeiras, quando sofreu uma lesão na coxa. Segundo o treinador, ainda não existe um prazo de retorno.

O que se sabe é que a situação de Lucas Moura é vista com cautela. O Lance! apurou que o veterano tem feito trabalhos na academia e com profissionais da equipe médica do clube, mas ainda não foi ao gramado.

O treinador falou sobre o assunto em coletiva de imprensa. Segundo suas palavras, ainda não consegue cravar um prazo de retorno do jogador.

- A verdade é que eu não sei o prazo para retorno do Lucas - esclareceu Zubeldía.

Lucas Moura se lesionou contra o Palmeiras

Lucas Moura foi diagnosticado com um trauma no joelho direito. Após o confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque, tinha se queixado de dores na região.

Vale relembrar que recentemente o jogador encabeçou um movimento junto a outros craques do futebol nacional contra o uso de gramados sintéticos nas competições. Inclusive, foi substituído por conta destas dores.