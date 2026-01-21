menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

São Paulo define escalação para enfrentar a Portuguesa com novidades

Crespo preservou jogadores para jogo desta quarta

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 21/01/2026
18:39
Crespo definiu time para enfrentar a Portuguesa (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
  • Matéria
O São Paulo definiu a escalação para enfrentar a Portuguesa em jogo que acontece nesta quarta-feira, dia 21 de janeiro, às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no estádio do Morumbis.

Hernán Crespo promoveu algumas mudanças na escalação tricolor. Com Rafael no gol, a defesa será formada por Cédric, Rafael Tolói, Dória e Nicolas, mantendo o sistema de 4-3-3. No meio de campo, Negrucci, Pablo Maia e Lucas Moura, enquanto o ataque chega com Lucca, Ferreirinha e Calleri.

O time mais "alternativo" é pensando no calendário apertado. No sábado, o Tricolor encara o Palmeiras, em clássico disputado na Arena Barueri.

O Tricolor chega de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, em clássico que aconteceu no final de semana na Neo Química Arena. Após vantagem por boa parte do confronto, o rival buscou o resultado nos minutos finais. Com apenas uma vitória no Paulistão até o momento, o time entende a importância deste duelo em casa.

Enquanto isso, a Portuguesa vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Velo Clube, querendo sua vaga no G8 da tabela.

Buscando preservar jogadores, Arboleda, Maik, Wendell e Danielzinho não foram relacionados.

Crespo muda time contra a Portuguesa (Foto: Luis Moura / WPP)
Escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo chega formada por Rafael; Cédric, Rafael Tolói, Dória e Nicolas; Negrucci, Pablo Maia e Lucas Moura; Lucca, Ferreirinha e Calleri.

