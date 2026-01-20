São Paulo x Portuguesa: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes buscam G8 na tabela
São Paulo e Portuguesa se encaram nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece no Morumbis e terá transmissão Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e HBO Max (streaming). Clique aqui para assistir.
O Tricolor chega de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, em clássico que aconteceu no final de semana na Neo Química Arena. Após vantagem por boa parte do confronto, o rival buscou o resultado nos minutos finais. Com apenas uma vitória no Paulistão até o momento, o time entende a importância deste duelo em casa.
Ficha do jogo
Enquanto isso, a Portuguesa vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Velo Clube, querendo sua vaga no G8 da tabela.
SÃO PAULO X PORTUGUESA
CAMPEONATO PAULISTA - QUARTA RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e HBO Max (streaming).
Prováveis escalações
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Maik, Ferraresi, Arboleda e Wendell; Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas (Lucca); Luciano e Tapia.
PORTUGUESA (Técnico: Fábio Matias)
Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque; Guilherme Portuga, Gabriel Pires e Zé Vitor; Ewerthon, Renê e Maceió.
