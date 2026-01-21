Após renúncia de Casares, diretor social e CEO deixam o cargo no São Paulo

Após a renúncia de Julio Casares, que já estava afastado da presidência do São Paulo, a diretoria do clube passou por novas mudanças nesta quarta-feira (21). Antônio Donizeti Gonçalves, o Dedé, diretor social do clube, e Márcio Carlomagno, CEO do São Paulo, também deixaram o cargo.

A saída de Dedé foi definida em comum acordo e ocorreu praticamente de forma simultânea à renúncia de Casares. O próprio dirigente confirmou o desligamento por meio de um comunicado.

- O afastamento ocorre em um momento delicado, no qual preservar minha família e minha integridade pessoal deve ser prioridade - disse Dedé.

Em relação a Márcio Carlomagno, o Lance! apurou que sua saída deveria acontecer até o final deste mês, mas foi anunciada horas depois das de Casares e Dedé.

Durante a gestão Casares, Carlomagno atuava como um dos principais nomes da administração, sendo considerado um 'braço direito' do ex-presidente. Com perfil de superintendente de gestão, ele foi designado para trabalhar de forma integrada ao Departamento de Futebol no final do ano passado.

Internamente, Carlomagno também era visto como um dos nomes mais fortes para uma possível sucessão de Casares nas eleições presidenciais do clube, previstas para este ano.

Julio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo após a votação do processo de impeachment no Conselho Deliberativo. O, agora, ex-presidente fez o comunicado pelas redes sociais. Com a saída do dirigente, Harry Massis assume a presidência em definitivo.

Casares foi submetido à primeira votação do possível impeachment pelo Conselho Deliberativo na última sexta-feira (16). Ele é alvo de investigações na Justiça envolvendo possíveis desvios de dinheiro e saques suspeitos nas contas do clube. A pressão se intensificou desde o fim do ano passado, quando o pedido de abertura do processo de impeachment foi protocolado.

O Lance! apurou que aliados de Julio Casares tentaram convencê-lo de que a renúncia seria um caminho mais adequado do que enfrentar o processo de impeachment. Em um primeiro momento, porém, houve resistência por parte do dirigente. Suposições sobre uma possível renúncia começaram a ser articuladas por parte da Situação, grupo político tricolor.