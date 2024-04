(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 09:15 • São Paulo (SP)

Luis Zubeldía foi apresentado como novo técnico do São Paulo, mas corre o risco de não estar à beira do gramado para comandar o Tricolor contra o Barcelona de Guayaquil, quinta-feira (25), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Zubeldía precisa tirar o visto de trabalho e regularizar sua situação legal no Brasil. Só assim o São Paulo terá os documentos necessários para inscrever o treinador no Boletim Informativo Diário (BID). O nome do argentino precisa estar no sistema da CBF 24 horas antes do jogo contra o Barcelona.

Caso o São Paulo não consiga resolver a documentação de Zubeldía para a Libertadores, o técnico, que comandou sua primeira atividade no CT da Barra Funda na segunda-feira (22). irá viajar com a delegação para o Equador.

Zubeldía, que vinha sendo monitorado pelo São Paulo no começo da temporada, chega para assumir o posto deixado por Thiago Carpini. Na Libertadores, o Tricolor perdeu para o Talleres, na Argentina, e superou o Cobresal-CHI, no Morumbis.

Zubeldía durante seu primeiro treino no São Paulo Foto: Rubens Chiri / saopaulofc