Luis Zubeldía é apresentado no São Paulo: ‘Queria estar aqui’

Publicada em 22/04/2024 - 13:18 • São Paulo (SP)

O São Paulo apresentou oficialmente o argentino Luis Zubeldía como seu novo técnico na tarde desta segunda-feira (22). O treinador concedeu sua primeira entrevista coletiva no comando do Soberano e afirmou já conhecer muito bem o elenco do Soberano.

- Conheço muito bem este elenco (do São Paulo). Claro que no dia a dia, nos treinamentos, poderei ter um diagnóstico muito mais completo, para poder implementar minha ideia de jogo. Mas conheço muito esse plantel, porque o enfrentei algumas vezes nos últimos anos e assisto muito o Brasileirão. Joguei contra muitas equipes brasileiras - afirmou Luis Zubeldía.

Questionado sobre sua ideia de jogo e qual estilo utilizará no São Paulo, o técnico argentino afirmou que o elenco tricolor pode se adaptar a diferentes características de jogo. Zubeldía acredita que isso facilitará sua adaptação no clube e citou algumas opções para a escalação do time.

- O mais importante, que já conversamos com a diretoria, é que temos jogadores de carecterísticas distantes, que te permitem planejar uma ou mais partidas de diferentes maneiras, dentro de uma ideia de jogo. Dependendo a quem coloque, podemos jogar com dois atacantes, com um atacante, com vários volantes, com pontas, com zagueiros que podem fazer linha de dois ou de três. Isso pode fazer com que ganhemos tempo, porque apesar do calendário comprometido, com uma partida atrás da outra, ter jogadores que se adaptam a sistuações distintas acelera a minha adaptação também.

Nos últimos meses, Zubeldía foi especulado em clubes da Arábia Saudita, da Argentina e do Barcelona de Guayaquil, do Equador, adversário do São Paulo na próxima quinta-feira (25). Sobre o motivo de ter escolhido o Tricolor Paulista, o treinador afirmou que sempre foi sua prioridade.

- Tive varias propostas, de varias ligas e vários clubes, porém queria estar aqui. Sempre tinha a sensação de que o tempe nos juntaria e que eu estaria aqui. Em duas Sul-Americanas enfrentei o São Paulo em fases muito complicadas, e tive a sensação que poderia estar aqui. Quando falei com o presidente, em cinto minutos de conversa fizemos acordo. Me perguntam qual é o objetivo, é o mais alto possível - disse Luis Zubeldía.

- A Libertadores é a obsessão. É muito importante. Lembro quando vencemos a Sul-Americana, o que queríamos era jogar a Libertadores para ir o mais longe. É a obsessão de todos que já a venceram, ou os que não, como eu, que vamos trabalhar para poder vencê-la. Mas a Libertadores é muito dura, tem que atender a cada partida de maneira diferente - completou, em outro momento.

