(Foto: Isabela Azine/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 20:55 • São Paulo (SP)

Em um mês, André Silva parece já ter conquistado a torcida do São Paulo. O centroavante contratado em março deu o cruzamento para o gol de Calleri na vitória do Tricolor sobre o Atlético-GO, e os torcedores são-paulinos foram à loucura na web.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Com a assistência anotada contra o Dragão, André Silva chega a terceira participação em gols pelo São Paulo. O camisa 17 já havia balançado as redes contra o Cobresal, na Libertadores, e diante do Fortaleza, pelo Brasileirão.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

A partida contra o Atlético-GO marcou a primeira vez em que André Silva atuou junto com Calleri na equipe titular do São Paulo. O novo treinador do Tricolor, Luis Zubeldía, esteve nos camarotes do estádio e pode escalar a dupla na partida de quinta-feira (25), contra o Barcelona-EQU, pela fase de grupos da Libertadores.

Luciano e André Silva comemorando durante a partida do Sao Paulo contra o Atlético-GO, no estadio Antonio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Heber Gomes/AGIF)

O São Paulo pagou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões, na cotação atual) ao Vitória de Guimarães para contratar o atacante, e pagará de forma parcelada ao clube português. O jogador de 26 anos assinou até 31 de dezembro de 2027.

André Silva chegou ao São Paulo após sua melhor temporada no futebol europeu, acumulando 13 gols e duas assistências em 27 partidas disputadas pelo Vitória de Guimarães.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do Brasileirão

Oriundo de Taboão da Serra, ele iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético Diadema. Posteriormente, acumulou passagens por Internacional e Shakhtar, da Ucrânia, antes de desembarcar em Portugal, onde defendeu o Rio Ave, Arouca e Vitória de Guimarães.