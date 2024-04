(Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 08:44 • São Paulo (SP)

Além dos gols e do poder de decisão, Luciano também é conhecido no São Paulo pela fama de “esquentadinho” e por tomar muitos cartões amarelos. Pendurado no Brasileirão, o camisa 10 passou ileso contra o Atlético-GO e poderá enfrentar o Palmeiras no Morumbis.

Dos últimos cinco jogos de Luciano pelo São Paulo, o atacante foi amarelado em quatro compromissos, estando pendurado tanto no Brasileirão quanto na Libertadores. Luciano não esconde que reclama com a arbitragem, mas revelou estar tentando mudar o comportamento em campo.

- Tinha dois amarelos e fiz duas faltas (contra o Atlético-GO). O próximo jogo é o clássico, não podia correr o risco de tomar amarelo.Eu falei já antes, estou em uma fase mais light! Eu reclamo sim, não vou mudar da noite para o dia, mas eu estou mais tranquilo - disse Luciano na zona mista do Antônio Accioly após vitória do São Paulo.

Com cinco gols na temporada, Luciano quer retomar o posto de titular com o técnico Luis Zubeldía. O camisa 10 era uma espécie de “12° jogador” com Thiago Carpini, e a partida diante do Atlético-GO mostrou que ele pode atuar junto de André Silva e Calleri.

Luciano comemorando seu gol diante do Atlético-GO com André Silva (Foto: Heber Gomes/AGIF)