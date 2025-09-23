menu hamburguer
São Paulo

São Paulo conseguiu apenas uma vitória por três gols de diferença no Morumbis em 2025

Equipe precisa de vitória expressiva para avançar de fase na Libertadores

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
13:34
São Paulo precisa vencer a LDU (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
São Paulo precisa vencer a LDU (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbi, pela Conmebol Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Para isso, terá que superar suas próprias marcas para avançar à próxima fase da competição.

O técnico Hernán Crespo prega confiança, mas os números preocupam. Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, no triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol, em 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, sob o comando de Luis Zubeldía. Os gols do Tricolor foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

A média de gols do São Paulo em casa também chama atenção. Em 25 partidas como mandante, a equipe marcou 39 gols, uma média de 1,5 por jogo, inferior ao necessário para uma virada diante da LDU. Além disso, criou 66 grandes chances, o que equivale a 2,6 oportunidades claras por partida, com conversão de 41%.

O time ainda finaliza 14,8 vezes por jogo, sendo 4,4 finalizações no gol, e mantém 55,9% de posse de bola. Os números mostram que, embora tenha controle do jogo, o Tricolor precisará de uma eficiência acima da média para superar a vantagem equatoriana e seguir na Libertadores.

São Paulo em casa em 2025:

  1. 25 jogos
  2. 39 gols marcados (1.5 por jogo)
  3. 66 grandes chances criadas (2.6 por jogo)
  4. 41% conversão de chances claras
  5. 14.8 finalizações por jogo (4.4 no gol)
  6. 55.9% posse de bola

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
Técnico Crespo confiante

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Hernán Crespo manteve a confiança durante a coletiva. Sem rodeios, afirmou que o time vai vencer. O treinador também destacou que não quer perder a oportunidade de viver um momento histórico no Morumbis.

— Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico — disse.

— A gente vai ganhar, vai passar de fase. A gente vai ganhar — completou.

