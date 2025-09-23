O São Paulo terá uma missão difícil nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbi, pela Conmebol Libertadores: reverter o placar de 2 a 0 construído pela LDU no jogo de ida. Para isso, terá que superar suas próprias marcas para avançar à próxima fase da competição.

O técnico Hernán Crespo prega confiança, mas os números preocupam. Em todo o ano de 2025, o time conseguiu vencer partidas por três gols de diferença apenas uma vez, no triunfo por 4 a 1 sobre o Mirassol, em 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, sob o comando de Luis Zubeldía. Os gols do Tricolor foram marcados por Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva.

A média de gols do São Paulo em casa também chama atenção. Em 25 partidas como mandante, a equipe marcou 39 gols, uma média de 1,5 por jogo, inferior ao necessário para uma virada diante da LDU. Além disso, criou 66 grandes chances, o que equivale a 2,6 oportunidades claras por partida, com conversão de 41%.

O time ainda finaliza 14,8 vezes por jogo, sendo 4,4 finalizações no gol, e mantém 55,9% de posse de bola. Os números mostram que, embora tenha controle do jogo, o Tricolor precisará de uma eficiência acima da média para superar a vantagem equatoriana e seguir na Libertadores.

São Paulo em casa em 2025:

25 jogos 39 gols marcados (1.5 por jogo) 66 grandes chances criadas (2.6 por jogo) 41% conversão de chances claras 14.8 finalizações por jogo (4.4 no gol) 55.9% posse de bola

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Técnico Crespo confiante

Após a derrota por 1 a 0 para o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Hernán Crespo manteve a confiança durante a coletiva. Sem rodeios, afirmou que o time vai vencer. O treinador também destacou que não quer perder a oportunidade de viver um momento histórico no Morumbis.

— Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico — disse.

— A gente vai ganhar, vai passar de fase. A gente vai ganhar — completou.