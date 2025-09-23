Ídolo do São Paulo, Calleri completa 32 anos e recebe homenagem

O atacante Jonathan Calleri completa 32 anos nesta terça-feira (23). Um dos líderes do atual elenco do São Paulo, ele está afastado dos gramados desde 16 de abril, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia.

Calleri construiu uma relação intensa com o São Paulo no primeiro semestre de 2016, período em que atuou por empréstimo no clube. Ele foi um dos destaques da equipe semifinalista da Copa Conmebol Libertadores, torneio do qual se tornou artilheiro, com nove gols em 12 partidas, superando Luis Fabiano, que marcou oito gols em 2004. Com isso, tornou-se o maior goleador do clube em uma única edição da competição.

Em sua primeira passagem, o argentino anotou 16 gols em 31 partidas pelo São Paulo, sendo o artilheiro do elenco naquela temporada. Desde então, nunca escondeu o desejo de retornar ao Morumbi e o carinho pela torcida.

O retorno ao clube aconteceu em 2021. Somando os números de suas passagens, Calleri acumula 228 jogos, 79 gols e 27 assistências pelo São Paulo. Com a camisa do time, conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Revelado pelo All Boys, na Argentina, Calleri ganhou notoriedade com a camisa do Boca Juniors, clube pelo qual conquistou o Campeonato Argentino e a Copa Argentina de 2015. Após suas passagens pelo São Paulo, o atacante atuou pelo West Ham na Inglaterra e por Las Palmas, Alavés, Espanyol e Osasuna na Espanha ao longo das últimas temporadas.

Calleri se recupera de lesão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Lesão de Calleri

A lesão de Jonathan Calleri ocorreu durante o duelo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Após uma dividida com o volante Marlon Freitas, o atacante recebeu atendimento médico no gramado e tentou permanecer em campo, mas três minutos depois sentiu novo incômodo e pediu para ser substituído.

O argentino sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Segundo o São Paulo, a cirurgia realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi bem-sucedida. Calleri seguirá agora um cronograma de recuperação na fisioterapia. O clube não costuma divulgar prazo de retorno, mas existe a possibilidade de o jogador perder o restante da temporada.