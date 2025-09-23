Igual 1993: São Paulo precisará do mesmo feito de ano histórico na Libertadores
São Paulo encara a LDU na quinta-feira (25) em Quito
- Matéria
- Mais Notícias
A semana amanheceu intensa no São Paulo. Na quinta-feira (25), o Tricolor encara um desses jogos que moldam memória e camisa. Precisa virar um 2 a 0 diante da LDU, na volta das quartas de final da Copa Libertadores. Em casa, diante da própria gente, busca um feito que não acontece desde 1993, um ano que ainda ecoa no clube.
Há 32 anos, o São Paulo foi bicampeão da Copa Libertadores. Naquele ano, nas oitavas de final, precisou virar contra o Newell’s Old Boys. No jogo de ida, a equipe argentina venceu por 2 a 0, o mesmo placar do confronto recente com a LDU.
No MorumBIS de então, com Telê Santana no comando, o São Paulo goleou por 4 a 0 na volta. A partir dali, iniciou uma caminhada marcante: eliminou Flamengo e Cerro Porteño e, na final, superou a Universidad Católica. Pouco depois, conquistou o Mundial pela segunda vez.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Hoje, o paralelo é inevitável. Hernán Crespo, sereno e confiante, repetiu após a derrota para o Santos no Brasileiro: “Vai ganhar, vai ser histórico”. A esperança existe, embora pese o tabu.
Desde 2006, o São Paulo não consegue reverter uma derrota no jogo de ida da Libertadores. Quebrar esse histórico e resgatar a memória vencedora é o enredo que motiva comissão e elenco.
➡️Às vésperas de decisão contra o São Paulo, LDU é derrotada no Campeonato Equatoriano
O elenco é outro, a motivação é a mesma. A Libertadores é tratada como prioridade no clube e, há exatos 20 anos, o São Paulo busca seu quarto título. Com Palmeiras e Flamengo também nas quartas, um eventual campeão brasileiro escreverá outra marca: o primeiro tetracampeão do país na competição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias