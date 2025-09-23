menu hamburguer
São Paulo

Igual 1993: São Paulo precisará do mesmo feito de ano histórico na Libertadores

São Paulo encara a LDU na quinta-feira (25) em Quito

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 23/09/2025
08:00
São Paulo precisa virar placar para se classificar (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraSão Paulo precisa virar placar para se classificar (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
A semana amanheceu intensa no São Paulo. Na quinta-feira (25), o Tricolor encara um desses jogos que moldam memória e camisa. Precisa virar um 2 a 0 diante da LDU, na volta das quartas de final da Copa Libertadores. Em casa, diante da própria gente, busca um feito que não acontece desde 1993, um ano que ainda ecoa no clube.

Há 32 anos, o São Paulo foi bicampeão da Copa Libertadores. Naquele ano, nas oitavas de final, precisou virar contra o Newell’s Old Boys. No jogo de ida, a equipe argentina venceu por 2 a 0, o mesmo placar do confronto recente com a LDU.

São Paulo 1993
São Paulo foi campeão da Libertadores em 1993 após precisar de feito parecido com o deste ano (Reprodução / São Paulo FC)

No MorumBIS de então, com Telê Santana no comando, o São Paulo goleou por 4 a 0 na volta. A partir dali, iniciou uma caminhada marcante: eliminou Flamengo e Cerro Porteño e, na final, superou a Universidad Católica. Pouco depois, conquistou o Mundial pela segunda vez.

Hoje, o paralelo é inevitável. Hernán Crespo, sereno e confiante, repetiu após a derrota para o Santos no Brasileiro: “Vai ganhar, vai ser histórico”. A esperança existe, embora pese o tabu.

Desde 2006, o São Paulo não consegue reverter uma derrota no jogo de ida da Libertadores. Quebrar esse histórico e resgatar a memória vencedora é o enredo que motiva comissão e elenco.

O elenco é outro, a motivação é a mesma. A Libertadores é tratada como prioridade no clube e, há exatos 20 anos, o São Paulo busca seu quarto título. Com Palmeiras e Flamengo também nas quartas, um eventual campeão brasileiro escreverá outra marca: o primeiro tetracampeão do país na competição.

